Жилье в Приморье: темпы строительства продолжают падать
Снижение темпов затронуло и села, и краевой центр.
Снижение темпов затронуло и села, и краевой центр.
В Приморском крае за счёт всех источников финансирования в
В общем вводе жилья 48% (117.4 тыс. м2) составляют жилые дома, введённые индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с прошлым годом снизился на 14%.
В сельской местности сдано 55.6 тыс. м2 жилья (23% введённого жилья по краю), на 3% больше, чем в
Ввод жилья осуществлён во всех городах и районах края (кроме Дальнереченского и Кировского). Рост ввода жилья отмечен в Ольгинском, Пожарском, Шкотовском, Пограничном, Надеждинском и Октябрьском районах, а также в городах: Дальнегорск, Большой Камень, Партизанск, Дальнереченск и Арсеньев. В остальных муниципальных образованиях края ввод жилья снизился по сравнению с
Из общей площади введённых домов на Уссурийск приходится 24% жилья, Владивосток — 23, Надеждинский район — 11, Артем — 13 и Находку — 7%.
Средняя площадь одной квартиры, введенной в