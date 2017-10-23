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08:53 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбургские депутаты проинспектируют стройку школы в Академическом

Екатеринбургские депутаты проинспектируют стройплощадку второй очереди школы № 23 в микрорайоне Академический.

Источник: Reuters

Как сообщалось ранее, здание, рассчитанное на 857 учеников, должно быть сдано в конце 2017 года. Оно позволит уменьшить проблему дефицита школьных мест для жителей нового активно развивающегося района.

Напомним, первая очередь была сдана в августе текущего года, и 1 сентября там начали обучение 450 человек.

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