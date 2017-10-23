Екатеринбургские депутаты проинспектируют стройку школы в Академическом
Екатеринбургские депутаты проинспектируют стройплощадку второй очереди школы № 23 в микрорайоне Академический.
Екатеринбургские депутаты проинспектируют стройплощадку второй очереди школы № 23 в микрорайоне Академический.
Как сообщалось ранее, здание, рассчитанное на 857 учеников, должно быть сдано в конце 2017 года. Оно позволит уменьшить проблему дефицита школьных мест для жителей нового активно развивающегося района.
Напомним, первая очередь была сдана в августе текущего года, и 1 сентября там начали обучение 450 человек.