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09:41 (мск), источник: КрымPress

Симферополь будут расширять и комплексно застраивать

За образец выбрана Казань. Глава администрации крымской столицы Игорь Лукашев заявил о необходимости расширить границы города. Сам же Симферополь нужно благоустраивать и застраивать комплексно. По словам Лукашева, необходимо отказаться от точечной застройки и начать возведение крупных жилых комплексов.

В качестве примера он назвал Казань. Положительный опыт Казани говорит, что перестроить город можно. Представители власти этого города практически за 15 лет все перестроили.

Сегодня в третьей столице России нет ветхого жилья, улицы удобные и широкие, много пространства. Именно таким я хочу видеть наш город и приложу максимум усилий для реализации этих планов, ведь я сам коренной симферополец, — заявил Лукашев. Глава администрации добавил, что сейчас в планах города застройка в районе аэропорта, поселка Аграрное, а также полное обновление «Старого города».

Об этом он сказал в радиоэфире программы «На Крючке». Будем вести работу по перестройке под жилые или торгово-жилые комплексы. В перспективе подготовить общий план развития этих районов с учетом строительства развязок, подземных парковок, — рассказал глава администрации Симферополя.

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