Симферополь будут расширять и комплексно застраивать

В качестве примера он назвал Казань. Положительный опыт Казани говорит, что перестроить город можно. Представители власти этого города практически за 15 лет все перестроили.

Сегодня в третьей столице России нет ветхого жилья, улицы удобные и широкие, много пространства. Именно таким я хочу видеть наш город и приложу максимум усилий для реализации этих планов, ведь я сам коренной симферополец, — заявил Лукашев. Глава администрации добавил, что сейчас в планах города застройка в районе аэропорта, поселка Аграрное, а также полное обновление «Старого города».