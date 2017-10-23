Крупную красноярскую строительную фирму оштрафовали за нарушения

Источник: Reuters

В Красноярске ООО «Монолитресурс» оштрафовали за нарушение санитарного законодательства. Проверку компании, производящей строительные материалы, провел Роспотребнадзор.

Специалисты обнаружили, что работников с пятилетним стажем, занятых на вредном производстве, не отправляли на медосмотр для проведения экспертизы профессиональной пригодности. Кроме того, на некоторых рабочих местах уровни искусственной освещенности не соответствовали нормам.

Также Роспотребнадзор выявил нарушения при обращении с отходами производства: на предприятии не были определены их классы опасности, и обращение с ними осуществлялись без учета опасности для среды обитания и здоровья человека.