Корпорация развития Дальнего Востока подала в суд на резидента ТОР «Комсомольск»

Источник: AP 2017

Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) собирается через суд заставить резидента ТОР погасить долг за субаренду земли. ООО «Эпсилон-2» планировало построить завод на территории опережающего развития «Комсомольск», но пока не приступило к работам, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на Eastrussia.

ООО «Эпсилон-2» стало первым резидентом ТОР на Дальнем Востоке. Свидетельство под номером один организация получила 30 сентября 2015 года. «Эпсилон-2» входит в группу компаний «Энергия».

Напомним, в ТОР «Комсомольск» «Эпсилон-2» собиралась создать завод по изготовлению деталей для авиационной техники. Этот проект еще не стартовал, потому что компания не может договориться с Объединенной авиастроительной корпорацией о фиксированных закупках комплектующих с будущего завода. Без гарантированного потребителя продукции размещение площадки на Дальнем Востоке становится для компании бессмысленным. При этом на сайте «Энергии» проект «Эпсилон-2» обозначен как действующий.

Землю компании «Эпсилон-2» предоставили в субаренду. Такой договор был заключен 27 декабря 2016 года. С тех пор, как утверждают в КРДВ, компания ни разу не перечислила плату за пользование участком. 23 июня 2017 года корпорация обратилась в Арбитражный суд Приморского края с требованием взыскать с «Эпсилона-2» задолженность, образовавшуюся с декабря 2016-го по май 2017 года — более 206 тысяч рублей.

«Для резидентов ТОР установлен особый льготный режим предоставления земельного участка с пониженными ставками аренды: применяется понижающий коэффициент 0,8 к кадастровой стоимости земельного участка, в то время как при аренде земли через органы местного самоуправления коэффициент составляет 1,5 к кадастровой стоимости земельного участка», — уточнили в КРДВ.