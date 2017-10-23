Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Навальный прокомментировал решение Собчак пойти на выборы
МИД Польши выразил недовольство частыми визитами Путина в Венгрию
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Украинский чиновник: В Крыму вообще не было украинского языка
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
09:02 (мск), источник: Губерния онлайн

Корпорация развития Дальнего Востока подала в суд на резидента ТОР «Комсомольск»

Это первый подобный иск за всю историю применения закона о территориях опережающего развития.

Источник: AP 2017

Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) собирается через суд заставить резидента ТОР погасить долг за субаренду земли. ООО «Эпсилон-2» планировало построить завод на территории опережающего развития «Комсомольск», но пока не приступило к работам, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на Eastrussia.

ООО «Эпсилон-2» стало первым резидентом ТОР на Дальнем Востоке. Свидетельство под номером один организация получила 30 сентября 2015 года. «Эпсилон-2» входит в группу компаний «Энергия».

Напомним, в ТОР «Комсомольск» «Эпсилон-2» собиралась создать завод по изготовлению деталей для авиационной техники. Этот проект еще не стартовал, потому что компания не может договориться с Объединенной авиастроительной корпорацией о фиксированных закупках комплектующих с будущего завода. Без гарантированного потребителя продукции размещение площадки на Дальнем Востоке становится для компании бессмысленным. При этом на сайте «Энергии» проект «Эпсилон-2» обозначен как действующий.

Землю компании «Эпсилон-2» предоставили в субаренду. Такой договор был заключен 27 декабря 2016 года. С тех пор, как утверждают в КРДВ, компания ни разу не перечислила плату за пользование участком. 23 июня 2017 года корпорация обратилась в Арбитражный суд Приморского края с требованием взыскать с «Эпсилона-2» задолженность, образовавшуюся с декабря 2016-го по май 2017 года — более 206 тысяч рублей.

«Для резидентов ТОР установлен особый льготный режим предоставления земельного участка с пониженными ставками аренды: применяется понижающий коэффициент 0,8 к кадастровой стоимости земельного участка, в то время как при аренде земли через органы местного самоуправления коэффициент составляет 1,5 к кадастровой стоимости земельного участка», — уточнили в КРДВ.

Рассматривать дело начнут завтра, 24 октября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Корпорация развития Дальнего Востока подала в суд на резидента ТОР «Комсомольск»
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
Минтруд опроверг повышение минимального трудового стажа
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии
Режиссера Джеймса Тобэка обвинили в домогательствах 38 девушек
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь