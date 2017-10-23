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09:03 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сроки строительства первого в Хабаровске небоскреба сдвигаются

По словам куратора проекта, из-за необходимости проведения новых исследований завершатся работы не в июле, а об октябре-декабре 2018 год.

Источник: Reuters

Хабаровск, 23 октября, AmurMedia.

Дополнительные геофизические исследования придется провести по проекту строительства небоскреба в центре Хабаровска. Новые исследования могут занять месяц-два, и в этом случае окончание строительства переносится на октябрь-декабрь 2018 года, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель проекта «Небоскреб в Хабаровске», предприниматель Александр Сидоренко.

Как сообщил Александр Сидоренко, к проекту строительства первого в Хабаровске небоскреба высотой 230 м, который сейчас проходит Главгосэкспертизу, появились вопросы, которые требуют дополнительных исследований.

— Хочу уточнить, вопросы возникли не у Главгосэскпертизы, а скорее у научного сообщества, которое сопровождает проект. При этом речь не идет об изменении основных техпараметров проекта. Можно сказать, нам просто подсказали, что, сделав дополнительные геофизические исследования в подземной части, мы упростим некоторые моменты и сможем серьезно сэкономить время и деньги. Скажем, после проведения этих исследований работы на одном из этапов займут не три месяца, как мы планировали изначально, а месяц, — сообщил Александр Сидоренко.

В связи с новыми вопросами сроки реализации проекта строительства небоскреба сдвигаются, признал он.

— В начале пути я даже не предполагал, что такие исследования вообще существуют, а сейчас выясняется, что нам нужно дополнительно изучить несколько вопросов. В корне, то есть принципиально, эти новые исследования ничего не решают, но могут занять месяц, максимум два, — сказал Александр Сидоренко. — Конечно, в этом случае как можно построить к июлю 2018 года? Тогда, значит, сроки сдвигаются на октябрь-декабрь 2018 года. Вообще на строительство год дается, — сказал Александр Сидоренко.

Напомним, самый амбициозный проект Хабаровска по строительству 55-этажного небоскреба презентовали в 2014 году. По планам, озвученным кураторами, на улице Калинина летом 2018 года должен был быть построен небоскреб высотой 210 метров, с мощной подземной инфраструктурой: многоуровневой парковкой на 1850 мест, остановками общественного транспорта, тоннелем для автомобилей.

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