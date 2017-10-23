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09:31 (мск), источник: АиФ Омск

Почти 100 компаний покинули Омск за год

За девять месяцев они заплатили 34 млн рублей налогов в региональный бюджет.

98 юридических лиц за девять месяцев текущего года покинули Омск (0,2% от общего числа зарегистрированных в Прииртышье). При чем 78 организаций выбыли в связи с изменением адреса фирмы, а 20 — в результате реорганизации в форме слияния или присоединения.

«Выбывшие налогоплательщики за девять месяцев 2017 года уплатили в консолидированный бюджет Омской области 34 млн руб. налоговых платежей (в основном НДФЛ и налог на прибыль), что составило 0,1% от общей суммы поступлений», — подчеркнули в региональной налоговой службе.

Отметим, что фирмы не только убывают, но и прибывают в Омскую область. За девять месяцев 2017 года в регион прибыло 76 организаций. Это на 81% больше, чем в прошлом году.

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