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09:32 (мск), источник: ИА Башинформ

Судебный пристав, монтажник, комбайнер и другие — новые вакансии в Башкирии с зарплатой до 60 тысяч

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Минтруд Башкортостана информирует о новых высокодоходных вакантных местах в регионе.

Как сообщили в ведомстве, для работы в Кушнаренковском районе Башкортостана требуется начальник отдела — старший судебный пристав. Необходимы: высшее образование, опыт работы не менее трех лет, малая сменяемость рабочих мест, коммуникабельность. Ненормированный рабочий день. Заработная плата — 30 тысяч рублей, соцпакет.

На зарплату от 30 до 40 тысяч рублей в Уфимском приборостроительном производственном объединении (УППО) может рассчитывать монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4−5 разряда, с опытом работы не менее двух лет.

ИП «Симонов А. А.» для работы в Уфе требуется водитель категории «Е», имеющий опыт работы не менее трех лет. Зарплата — 50 тысяч рублей.

На сезонную работу в Уфимском районе совхозу имени Цюрупы требуется комбайнер с опытом работы не менее года. Зарплата — от 20 до 60 тысяч рублей.

Уфимское ООО «Стройэксперт» примет на работу мастера строительных и монтажных работ, имеющего опыт работы не менее года. Зарплата — 40 тысяч рублей.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда РБ.

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