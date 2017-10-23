«Усольмаш» погасил 29 млн рублей задолженности по пособиям в Иркутской области
Ситуация с погашением оставшейся суммы находится на контроле прокуратуры.
Ситуация с погашением оставшейся суммы находится на контроле прокуратуры.
Прокуратура
«В мае 2017 года прокуратурой города конкурсному управляющему было внесено предостережение о недопустимости нарушения очередности платежей и резервировании денег, получаемых от реализации имущества предприятия-должника», — отметили в ведомстве.
В результате принятых мер прокурорского реагирования деньги, были зарезервированы на специальном счете и в октябре 2017 года направлены на погашение задолженности по налогам на доходы физических лиц в размере более 10 млн рублей и задолженности по выходным пособиям и компенсационным выплатам работникам предприятия в размере более 19 млн рублей.
Ранее, благодаря вмешательству прокуратуры города, была погашена задолженности по заработной плате перед работниками «Усольмаша» в сумме более 30 млн рублей.