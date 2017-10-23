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09:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Усольмаш» погасил 29 млн рублей задолженности по пособиям в Иркутской области

Ситуация с погашением оставшейся суммы находится на контроле прокуратуры.

Источник: IrkutskMedia.ru

Предприятие-банкрот «Усольмаш» погасило 29 млн рублей задолженности по выходным пособиям, компенсационным выплатам и налогам в Усолье-Сибирском Иркутской области. В настоящее время на контроле городской прокуратуры находится погашение оставшейся суммы долга. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Прокуратура Усолье-Сибирского Иркутской области провела проверку полноты ведения процедуры конкурсного производства, применяемой к «Усольмашу».

«В мае 2017 года прокуратурой города конкурсному управляющему было внесено предостережение о недопустимости нарушения очередности платежей и резервировании денег, получаемых от реализации имущества предприятия-должника», — отметили в ведомстве.

В результате принятых мер прокурорского реагирования деньги, были зарезервированы на специальном счете и в октябре 2017 года направлены на погашение задолженности по налогам на доходы физических лиц в размере более 10 млн рублей и задолженности по выходным пособиям и компенсационным выплатам работникам предприятия в размере более 19 млн рублей.

Ранее, благодаря вмешательству прокуратуры города, была погашена задолженности по заработной плате перед работниками «Усольмаша» в сумме более 30 млн рублей.

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