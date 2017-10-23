Инвестора для создания 500 платных парковок ищут в Челябинске
По оценкам городской администрации, стоимость проекта составит от 200 до 300 миллионов рублей.
По оценкам городской администрации, стоимость проекта составит от 200 до 300 миллионов рублей.
Инвестора для создания порядка 500 платных парковок ищут в Челябинске, об этом глава города Евгений Тефтелев рассказал на аппаратном совещании в городской администрации 23 октября.
«Пилотной станет муниципальная парковка на Театральной площади, причём чиновники будут ею пользоваться на общих основаниях», — отметил градоначальник.
По словам Евгения Тефтелева, проект рассчитан на пять лет, его реализация обойдётся в сумму от 200 до 300 миллионов рублей. В бюджете города таких средств не предусмотрено.
Напомним, концепцию единого парковочного пространства в Челябинске обсуждают уже давно. Предполагается, что каждая площадка будет благоустроена и оборудована паркоматом, а стоимость пользования местом составит 30 рублей в час, предусмотрены льготы для некоторых категорий горожан.