Инвестора для создания 500 платных парковок ищут в Челябинске

Источник: РИА "Новости"

Инвестора для создания порядка 500 платных парковок ищут в Челябинске, об этом глава города Евгений Тефтелев рассказал на аппаратном совещании в городской администрации 23 октября.

«Пилотной станет муниципальная парковка на Театральной площади, причём чиновники будут ею пользоваться на общих основаниях», — отметил градоначальник.

По словам Евгения Тефтелева, проект рассчитан на пять лет, его реализация обойдётся в сумму от 200 до 300 миллионов рублей. В бюджете города таких средств не предусмотрено.