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09:23 (мск), источник: АиФ Челябинск

Инвестора для создания 500 платных парковок ищут в Челябинске

По оценкам городской администрации, стоимость проекта составит от 200 до 300 миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

Инвестора для создания порядка 500 платных парковок ищут в Челябинске, об этом глава города Евгений Тефтелев рассказал на аппаратном совещании в городской администрации 23 октября.

«Пилотной станет муниципальная парковка на Театральной площади, причём чиновники будут ею пользоваться на общих основаниях», — отметил градоначальник.

По словам Евгения Тефтелева, проект рассчитан на пять лет, его реализация обойдётся в сумму от 200 до 300 миллионов рублей. В бюджете города таких средств не предусмотрено.

Напомним, концепцию единого парковочного пространства в Челябинске обсуждают уже давно. Предполагается, что каждая площадка будет благоустроена и оборудована паркоматом, а стоимость пользования местом составит 30 рублей в час, предусмотрены льготы для некоторых категорий горожан.

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