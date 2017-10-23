Совершен первый прямой авиарейс из Узбекистана в Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт египетского курортного города
Международный аэропорт египетского курортного города
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Akhbar
По словам специалистов туриндустрии арабской республики, «в рамках усилий по восполнению потерь в сфере туризма в Египте, вызванного отсутствием российских рейсов, на долю которых приходилось почти 60% общего объема туризма в
В конце месяца планируется еще один рейс из Узбекистана в