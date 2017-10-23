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11:38 (мск), источник: Kommersant.uz

Совершен первый прямой авиарейс из Узбекистана в Шарм-эш-Шейх

Международный аэропорт египетского курортного города Шарм-эш-Шейх принял в воскресенье первый прямой рейс из Узбекистана. Самолет доставил в Египет 188 туристов и группу представителей турагентств, которые намерены развивать египетское направление.

Источник: Kommersant.uz

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Akhbar el-Yom. По мнению экспертов, Узбекистан является новым туристическим рынком для Египта. В связи с этим ожидается увеличение количества рейсов из нашей страны.

По словам специалистов туриндустрии арабской республики, «в рамках усилий по восполнению потерь в сфере туризма в Египте, вызванного отсутствием российских рейсов, на долю которых приходилось почти 60% общего объема туризма в Шарм-эш-Шейхе, ставка делается на открытие новых турнаправлений, в числе которых Азербайджан, Казахстан, Украина, Италия, Германия и другие страны.

В конце месяца планируется еще один рейс из Узбекистана в Шарм-эш-Шейх.

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