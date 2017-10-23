Совершен первый прямой авиарейс из Узбекистана в Шарм-эш-Шейх

Источник: Kommersant.uz

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Akhbar el-Yom. По мнению экспертов, Узбекистан является новым туристическим рынком для Египта. В связи с этим ожидается увеличение количества рейсов из нашей страны.

По словам специалистов туриндустрии арабской республики, «в рамках усилий по восполнению потерь в сфере туризма в Египте, вызванного отсутствием российских рейсов, на долю которых приходилось почти 60% общего объема туризма в Шарм-эш-Шейхе, ставка делается на открытие новых турнаправлений, в числе которых Азербайджан, Казахстан, Украина, Италия, Германия и другие страны.