Зиновский рассказал об успехах белорусской экономики

Источник: Ежедневник.by

«Мы демонстрируем динамику во всех секторах, кроме строительства. Очень позитивно у нас промышленность работала (рост 106,1%). Если брать машиностроение, то там вообще темп роста 113%. Сельское хозяйство пока набирает темпы (101,7%), но мы ждем от сельского хозяйства хотя бы 102,2% к концу года. Надо понимать, что еще идут полевые работы», — рассказал он, пишет tut.by.

Есть в экономике и отраслевые проблемы, признал Зиновский, и привел в пример строительство.

«У строительства сегодня 93,7% при задаче 98%. Очень много недобирает строительная отрасль. Если бы она справилась со своей задачей, у нас минимум 2,3% на ВВП уже был бы сегодня. Мы обсуждаем 101,7% — вроде как неплохо — а 102% было бы лучше», — сказал министр.