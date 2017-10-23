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09:34 (мск), источник: Actualitati.md

Курс валют: Молдавский лей укрепился по отношению к евро

Нацбанк установил на сегодня, 23 октября, официальный курс валют согласно которому молдавский лей укрепился по отношению к доллару и евро.

ЦБ: $ 57.5118   -0.06 € 67.8927   -0.04 ММВБ: $ 57.4825   +0.21 € 67.7400   -0.17
Источник: Actualitati.md

Таким образом, по прошествии выходных молдавский лей отыграл у доллара США один бан, а у евро пять банов.

Соответственно, Нацбанк определил следующий курс, на 23 октября: 17,3288 лея за один доллар (-0,99 бана) и 20,4576 лея (-4,63 бана) за евро.

Обменный курс других валют будет выглядеть следующим образом: 0,6528 лея за 1 гривну, 4,4492 лея за румынский лей и 0,3011 лея за 1 российский рубль.

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