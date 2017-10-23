Курс валют: Молдавский лей укрепился по отношению к евро

Источник: Actualitati.md

Таким образом, по прошествии выходных молдавский лей отыграл у доллара США один бан, а у евро пять банов.

Соответственно, Нацбанк определил следующий курс, на 23 октября: 17,3288 лея за один доллар (-0,99 бана) и 20,4576 лея (-4,63 бана) за евро.