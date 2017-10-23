Курс валют: Молдавский лей укрепился по отношению к евро
Нацбанк установил на сегодня, 23 октября, официальный курс валют согласно которому молдавский лей укрепился по отношению к доллару и евро.
Нацбанк установил на сегодня, 23 октября, официальный курс валют согласно которому молдавский лей укрепился по отношению к доллару и евро.
Таким образом, по прошествии выходных молдавский лей отыграл у доллара США один бан, а у евро пять банов.
Соответственно, Нацбанк определил следующий курс, на 23 октября: 17,3288 лея за один доллар (-0,99 бана) и 20,4576 лея (-4,63 бана) за евро.
Обменный курс других валют будет выглядеть следующим образом: 0,6528 лея за 1 гривну, 4,4492 лея за румынский лей и 0,3011 лея за 1 российский рубль.