Почти 8% омичей получают зарплату в конверте. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области.

В Омской области завершается месячник «Скажи “нет” зарплате в конверте!» в рамках акции «За достойный труд». Главная цель месячника — привлечь внимание омичей к проблеме «теневой» занятости, подразумевающей и неофициальное трудоустройство работников, и выплату «серой» заработной платы.

Согласно статистике в Омске официально не оформлены трудовые отношения с 7,8% граждан от общей численности занятых. Чаще всего в эту категорию входят самозанятые омичи. Каждый второй самозанятый работает только по устным договоренностям в таких сферах, как строительные работы, ремонт автомобилей, научная и образовательная деятельность, транспортные услуги.