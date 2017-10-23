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09:50 (мск), источник: АиФ Омск

Почти 8% омичей получают зарплату в конверте

С 2014 года легализована трудовая деятельность более 50 тыс. омичей.

Почти 8% омичей получают зарплату в конверте. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Омской области.

В Омской области завершается месячник «Скажи “нет” зарплате в конверте!» в рамках акции «За достойный труд». Главная цель месячника — привлечь внимание омичей к проблеме «теневой» занятости, подразумевающей и неофициальное трудоустройство работников, и выплату «серой» заработной платы.

Согласно статистике в Омске официально не оформлены трудовые отношения с 7,8% граждан от общей численности занятых. Чаще всего в эту категорию входят самозанятые омичи. Каждый второй самозанятый работает только по устным договоренностям в таких сферах, как строительные работы, ремонт автомобилей, научная и образовательная деятельность, транспортные услуги.

Отметим, что с 2014 года было легализовано более 51 тыс. работников ранее официально не трудоустроенных, 5,8 тыс. из них — это индивидуальные предприниматели.

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