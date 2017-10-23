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09:51 (мск), источник: Zakon.kz

Правила выдачи ипотеки по «Нурлы жер» планируют изменить

На заседании правительства РК министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал о реализации программы жилищного строительства «Нурлы жер», итоги девяти месяцев и актуализации ее механизмов, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«На сегодня банками рассматривается 32 проекта строительных компаний на 57 млрд тенге. В целом продолжат 17 проектов на сумму 35 млрд тенге. Из них одобрено кредитными советами и банками второго уровня 11 проектов на 12,2 млрд тенге и заключены договоры по 6 проектам на 22,9 млрд. Остальные 15 проектов находятся на рассмотрении. Просим акиматы более активно взаимодействовать с банками второго уровня и застройщиками по данному направлению», — сказал он, докладывая по блоку о строящемся жилье.

В целом, по его данным, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 10 млн 100 тыс. кв м жилья или 99 тыс. единиц жилья. В то же время глава ведомства рассказал о возникших проблемах по направлению ипотечного кредитования в рамках госпрограммы.

«В 14 регионах начато предоставление банками второго уровня населению льготной ипотеки на приобретение нового жилья. На сегодня банками принято 700 заявлений на 7 млрд тенге. Вместе с тем, итоги выполнения начатого с текущего года нового направлению по ипотеке показали незначительную эффективность ее реализации», — сообщил министр.

По его словам, это в первую очередь связано с законодательтсвом и не все банки хотят участвовать в этом сегменте.

«А это именно такие вопросы как, например, банки не могут начислять пеню по неуплаченной ипотеке по истечению шести месяцев. В случае просрочки у ипотечника, то он первоначально погашает основной долг, затем проценты. А также судебная практика исключает взыскание единственного залогового жилья», — добавил Ж. Касымбек.

По его словам, результаты реализации данного направления показывает необходимость дополнительного обсуждения и возможно внесения изменений в саму программу и законодательство.

«При этом ранее Нацбанком высказывалось мнение о том, что инструмент субсидирования ипотеки является не совсем рыночным механизмом, поэтому мы предлагаем в течение месяца совместно с Нацбанком, палатой предпринимателей и ассоциацией финансистов еще раз внимательно рассмотреть этот вопрос и внести предложения в правительство по возможным изменениям и корректировке этой программы», — заключил он. Ксения Давыдова, Астана.

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