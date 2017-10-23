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09:53 (мск), источник: UzReport.news

В Ташкенте стартовала Международная узбекская хлопковая ярмарка

Очередной форум в столице Узбекистана для всех его участников окажется своеобразной площадкой для обсуждения важных вопросов развития мировой хлопковой и текстильной отрасли.

Источник: UzReport.news

Узбекистан является одной ведущих стран, обладающих авторитетом и высоким положением на международном хлопковом рынке.

За период независимости наша страна обрела заслуженный статус одного из мировых хлопковых центров, определяющих тенденции и перспективы хлопковой и текстильной промышленности, оказывающих влияние на формирование правил и порядка торговли волокном, пряжей и готовыми текстильными изделиями. Проводимые с 2005 года в Ташкенте хлопковые ярмарки, и занявшие достойное место среди важнейших мероприятий в мировой экономической жизни, стали убедительным примером этому.

В проведенной в 2016 году XII Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарке, приняло участие порядка 1000 представителей из более чем 40 стран. Результаты ярмарки, проведенной на высоком организационном уровне и отмеченные мировым сообществом, стали основой для принятия предложения Международного Консультативного комитета по хлопку о проведении своего 76-го пленарного заседания в Ташкенте. Руководство страны выразило согласие настоящему предложению.

МККХ был организован в 1939 году, в состав которого в настоящее время входят такие организации, как Постоянный комитет, Целевая группа по коммерческой стандартизации инструментальных способов испытания хлопка (CSITC), Группа экспертов по социальным, экологическим и экономическим характеристикам производства хлопка (SEEP), Группа экспертов по биотехнологиям, Группа по рекомендациям частному сектору (PSAP), Международный форум по развитию хлопковой отрасли (IFCP), Группа экспертов по первичной переработке хлопка. На сегодня членами комитета являются более 30 стран, выращивающих и перерабатывающих хлопок. Узбекистан является равноправным членом данной организации с 1992 года. Наша страна в 1996 году принимала у себя 55-е пленарное заседание Комитета.

Очередной форум в столице Узбекистана для всех его участников окажется своеобразной площадкой для обсуждения важных вопросов развития мировой хлопковой и текстильной отрасли, установления партнерских отношений между производителями хлопкового волокна и его покупателями, определения перспектив взаимовыгодного научно-технического, торгово-экономического сотрудничества. Также, будут созданы самые благоприятные условия для общения по вопросам перспектив рынка хлопкового волокна и текстиля, а также глубокого анализа тенденций его развития для партнеров и инвесторов.

На проводимом в Ташкенте международном форуме ожидается участие около 1500 зарубежных гостей — представителей более чем из 50 стран и отечественных специалистов.

Предусмотрено проведение около 16 открытых и тематических сессий, посвященных развитию мировой хлопковой и текстильной отрасли в ведущих странах, тенденции мирового хлопкового рынка, торговли, логистики и страхования. Будут широко обсуждены вопросы генетики и биотехнологии создания новых селекций, борьбы с вредителями и защиты от болезней. Будет уделено отдельное внимание проблемам и достижениям первичной обработки хлопка, инструментальной оценке качества волокна.

Для участия в заседаниях комитета помимо приглашенных зарубежных экспертов, специалистов-практиков, аналитиков, маркетологов предусмотрено также приглашение ученых и специалистов отечественных научно-исследовательских и проектных институтов, молодых учёных и студентов. Через участие в данном форуме все приглашенные получат актуальную информацию о развитии различных направлений мировой хлопковой и текстильной отрасли. По традиции в рамках 76-го пленарного заседания Международного консультативного комитета по хлопку будет вручена традиционная премия «Ученый года». Следует отметить, что этой премией в 2013 году был удостоен вице-президент Академии наук Республики Узбекистан, директор Центра геномики и биоинформатики, ученый-селекционер И. Абдурахманов.

Среди организаторов XIII Международной узбекской хлопковой и текстильной ярмарки — Холдинговая компания «Узпахтасаноатэкспорт», АО «Узбекенгилсаноат», Министерство внешней торговли Республики Узбекистан, Минсельводхоз, Уз РТСБ, УЦ «Сифат» и другие организации. Налажена постоянная связь с Международной хлопковой Ассоциацией, Международным Консультативным комитетом по хлопку, Международным информационным Агентством «Cotton Qutlook» и Международной Федерацией производителей текстильной продукции.

Следует отметить, что участие в ярмарке текстильной отрасли придало мероприятию ещё больший размах. Из года в год на ярмарке растет доля текстильной продукции. В этом году уже два павильона будут отведены предприятиям, производящим текстильную продукцию.

В ходе ярмарки её участники наряду с обсуждением состояния и перспектив мирового хлопкового рынка, могут ознакомиться с выгодными условиями вложения инвестиций в республике, купли-продажи конкурентоспособной узбекской текстильной продукции и заключения прямых договоров.

На ярмарке планируется демонстрация различных видов текстильной продукции, производимых местными предприятиями.

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