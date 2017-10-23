Отремонтированную улицу в Хабаровске «защитят» весами

Источник: Восток Медиа

Состояние свежего асфальтового полотна хабаровские власти возьмут на особый контроль — в районе улицы Производственной установят два поста весового контроля. Один будет находится в районе её пересечения с улицей Целинной, а другой — на перекрёстке с улицей Сидоренко. Мэр Хабаровска Александр Соколов поручил предусмотреть в муниципальном бюджете на 2018 год деньги на создание дополнительных площадок для взвешивания, сообщает пресс-служба администрации города.

«Это необходимо сделать, чтобы отремонтированную дорогу оградить от негативного воздействия большегрузного транспорта. Там постоянно ездят огромные тяжёлые машины. Сейчас трафик ещё вырастет. Если не ограничить их движение, то улица очень быстро будет разрушена», — отметил градоначальник.

В настоящее время в Хабаровске проверить вес можно на 12 площадках. Они располагаются во всех районах: возле «Амуркабеля», на улице Павла Морозова, проспекте 60-летия Октября, Восточном и Воронежском шоссе, на улице Донской.