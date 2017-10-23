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10:02 (мск), источник: Восток Медиа

Отремонтированную улицу в Хабаровске «защитят» весами

Два дополнительных весовых поста появятся в районе Производственной.

Источник: Восток Медиа

Состояние свежего асфальтового полотна хабаровские власти возьмут на особый контроль — в районе улицы Производственной установят два поста весового контроля. Один будет находится в районе её пересечения с улицей Целинной, а другой — на перекрёстке с улицей Сидоренко. Мэр Хабаровска Александр Соколов поручил предусмотреть в муниципальном бюджете на 2018 год деньги на создание дополнительных площадок для взвешивания, сообщает пресс-служба администрации города.

«Это необходимо сделать, чтобы отремонтированную дорогу оградить от негативного воздействия большегрузного транспорта. Там постоянно ездят огромные тяжёлые машины. Сейчас трафик ещё вырастет. Если не ограничить их движение, то улица очень быстро будет разрушена», — отметил градоначальник.

В настоящее время в Хабаровске проверить вес можно на 12 площадках. Они располагаются во всех районах: возле «Амуркабеля», на улице Павла Морозова, проспекте 60-летия Октября, Восточном и Воронежском шоссе, на улице Донской.

В прошлом году городской дорожный фонд пополнили около 60 миллионов рублей — это деньги за оформление разрешений на проезд по улицам дальневосточной столицы большегрузов, чья масса выше допустимой. Кроме этого, сотрудники ГИБДД, работая на площадках весового контроля, взыскали штрафов на сумму более 3 миллионов рублей за превышение массы автомобиля. Все средства власти направили на ремонт и содержание городских дорог.

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