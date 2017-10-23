Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Заявление Госдепа США вызвало недоумение Минобороны РФ
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
«Медали 80 и 90-х надо отобрать»: врач о допинге в сборной Китая
Почему американцам разонравился российский корабль
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Мнение: «кинжалы» США у границ РФ – акт бессильной злобы
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
12Праздник миллиона огней
10:35 (мск), источник: ИА Татар-информ

Расходы на ликвидацию банка «Спурт» составят почти 100 млн рублей

Более половины суммы составляют расходы на содержание работников банка.

Источник: Reuters

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Расходы на ликвидацию обанкротившегося банка «Спурт» составят 99 млн 485 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на официальном сайте конкурсного управляющего банка — Агентства по страхованию вкладов.

Более 43 млн составляют административно-хозяйственные расходы, в числе которых расходы на бухгалтерское сопровождение, судебные издержки и расходы по арбитражным делам. 56 млн 479 тыс., более половины суммы, составляют расходы на содержание работников банка (заработные платы, компенсации работникам и расходы на служебные командировки).

АСВ отмечает, что на сайте отражены планируемые расходы на мероприятия конкурсного производства (ликвидации), а фактические расходы производятся на основании документов, которые подтверждают факт оказания работ.

Напомним, казанский банк «Спурт» лишен лицензии ЦБ 21 июля. Арбитражный Суд РТ признал Спурт банкротом 27 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Татарстанец за рулем микроавтобуса вылетел с девятиметрового моста в Башкирии
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
Минтруд опроверг повышение минимального трудового стажа
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
Режиссера Джеймса Тобэка обвинили в домогательствах 38 девушек
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Мбаппе — обладатель Golden Boy-2017 По итогам опроса журналистов из ведущих европейских СМИ, француз опередил форварда «Барселоны» Усмана Дембеле и нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься» Звезда сериалов «Отличница», «Григорий Р.» и «Гоголь» Таисия Вилкова — о Владимире Машкове, откровенных сценах и назойливых поклонниках
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь