Расходы на ликвидацию банка «Спурт» составят почти 100 млн рублей
Более половины суммы составляют расходы на содержание работников банка.
Более половины суммы составляют расходы на содержание работников банка.
(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Расходы на ликвидацию обанкротившегося банка «Спурт» составят 99 млн 485 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на официальном сайте конкурсного управляющего банка — Агентства по страхованию вкладов.
Более 43 млн составляют
АСВ отмечает, что на сайте отражены планируемые расходы на мероприятия конкурсного производства (ликвидации), а фактические расходы производятся на основании документов, которые подтверждают факт оказания работ.
Напомним, казанский банк «Спурт» лишен лицензии ЦБ 21 июля. Арбитражный Суд РТ признал Спурт банкротом 27 сентября.