Расходы на ликвидацию банка «Спурт» составят почти 100 млн рублей

Более 43 млн составляют административно-хозяйственные расходы, в числе которых расходы на бухгалтерское сопровождение, судебные издержки и расходы по арбитражным делам. 56 млн 479 тыс., более половины суммы, составляют расходы на содержание работников банка (заработные платы, компенсации работникам и расходы на служебные командировки).