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11:28 (мск), источник: Podrobno.uz

СНБ провела рейды против валютчиков в Намангане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане продолжается процесс дальнейшего совершенствования валютной политики, повышения транспарентности продажи валюты населению и представителям бизнеса.

ЦБ: $ 57.5118   -0.06 € 67.8927   -0.04 ММВБ: $ 57.4550   -0.03 € 67.4600   -0.28
Источник: Podrobno.uz

 Уже сегодня любой гражданин или предприниматель может без проблем приобрести её в отделениях коммерческих банков на специальные пластиковые карты. На следующем этапе будет внедрена продажа наличной иностранной валюты.

Несмотря на все эти усилия государства, в стране находятся люди, готовые заработать противоправным путем. Для искоренения так называемых «валютчиков», обеспечения прозрачности экономики Служба национальной безопасности совместно с другими правоохранительными органами реализует действенные меры по пресечению незаконного обращения и операций с иностранной валютой.

На днях оперативники Управления Службы национальной безопасности по Наманганской области совместно с сотрудниками регионального управления Департамента при Генеральной прокуратуре и УВД области провели спецоперацию, в ходе которой задержали несколько валютчиков.

В частности, был задержан житель Туракурганского района 49-летний Комилжон Юсупов при продаже 4900 долларов США за 40 млн 180 тыс. сумов по курсу 8200 сумов.

Одну из крупных сделок пытался провести задержанный с поличным в г. Наманган 36-летний Фахриддин Камолов. Он намеревался обменять 7 тысяч долларов США на 57,5 миллиона сумов.

Оперативники также задержали в административном центре области 59-летнего Джамолиддина Муйдинова и 26-летнего Файзулло Абдуазизова в момент продажи 6900 долларов США за 56 млн 373 тыс. сумов по курсу 8170 сумов. В ходе досмотра у них было обнаружено и изъято еще 17 тысяч российских рублей и 10 тысяч казахских тенге.

Региональное управление Департамента при Генпрокуратуре возбудило по всем этим фактам уголовные дела по статье 177 (Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного Кодекса.

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