СНБ провела рейды против валютчиков в Намангане

Источник: Podrobno.uz

Уже сегодня любой гражданин или предприниматель может без проблем приобрести её в отделениях коммерческих банков на специальные пластиковые карты. На следующем этапе будет внедрена продажа наличной иностранной валюты.

Несмотря на все эти усилия государства, в стране находятся люди, готовые заработать противоправным путем. Для искоренения так называемых «валютчиков», обеспечения прозрачности экономики Служба национальной безопасности совместно с другими правоохранительными органами реализует действенные меры по пресечению незаконного обращения и операций с иностранной валютой.

На днях оперативники Управления Службы национальной безопасности по Наманганской области совместно с сотрудниками регионального управления Департамента при Генеральной прокуратуре и УВД области провели спецоперацию, в ходе которой задержали несколько валютчиков.

В частности, был задержан житель Туракурганского района 49-летний Комилжон Юсупов при продаже 4900 долларов США за 40 млн 180 тыс. сумов по курсу 8200 сумов.

Одну из крупных сделок пытался провести задержанный с поличным в г. Наманган 36-летний Фахриддин Камолов. Он намеревался обменять 7 тысяч долларов США на 57,5 миллиона сумов.

Оперативники также задержали в административном центре области 59-летнего Джамолиддина Муйдинова и 26-летнего Файзулло Абдуазизова в момент продажи 6900 долларов США за 56 млн 373 тыс. сумов по курсу 8170 сумов. В ходе досмотра у них было обнаружено и изъято еще 17 тысяч российских рублей и 10 тысяч казахских тенге.