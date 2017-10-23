Челябинская область испытывает острую потребность в станочниках, бетонщиках, арматурщиках и овощеводах

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве экономического развития Челябинской области, с начала 2017 года центры занятости населения провели занятия по профориентации почти с 52-мя тысячами южноуральцев.

Сейчас в регионе наблюдается несоответствие вакансий, заявляемых работодателями в службу занятости населения, образовательному и квалификационному уровню безработных. По-прежнему наблюдается острая потребность в кадрах рабочих специальностей: токарь (против 504 вакансий 100 соискателей), овощеводы (372 вакансии против восьми соискателей), бетонщик (на 303 вакансии — 47 соискателей), арматурщик (на 192 вакансии -девять соискателей), фрезеровщик (на 143 вакансии — 25 соискателей).