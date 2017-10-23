Глава Челябинска возмутился торговлей овощами в киосках «Роспечати»

Как заявил на аппаратном совещании глава города Евгений Тефтелев, наименьшие шансы продолжить работу — у торговых точек на гостевых маршрутах и тех, где помимо прессы продают другие, непрофильные товары.

«Решение о демонтаже киосков “Роспечати” принималось в соответствии с федеральным законом, — прокомментировал 23 октября ситуацию Евгений Тефтелев. — Но на сегодня я распорядился приостановить действие уведомлений о демонтаже и отработать ситуацию с каждым киоском в индивидуальном режиме. Рабочую группу по вопросу “Роспечати” возглавит Владимир Сафонов (начальник управления информационной политики администрации Челябинска — прим. редакции). По моим сведениям, в некоторых киосках вообще торгуют овощами. Дело хорошее, но не надо совмещать одно с другим».

Тефтелев также отметил, что киоски, где будет выявлена непрофильная торговля, подлежат сносу в обязательном порядке, по другим будут приниматься индивидуальные решения. Владимир Сафонов уточнил, что демонтаж торговых точек сети продажи печатной продукции на гостевых маршрутах не означает их полное уничтожение: «Киоски могут просто переместиться на другие места», — пообещал Сафонов.

Отметим, в Челябинске не первый год идет борьба с нелегальными торговыми точками, павильонами и киосками, самовольно расположившимися на муниципальной земле. Летом 2017 года под удар попали павильоны быстрого питания: из центра города практически полностью исчезли многочисленные точки, продающие шаурму, беляши и прочий фастфуд. На прошлой неделе неожиданно встал вопрос по киоскам с печатной продукцией — «Роспечати» и «Вечернему Челябинску».