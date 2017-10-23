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10:47 (мск), источник: Коммерсантъ

На содержание ледового городка в Перми власти готовы потратить 21 млн рублей

МАУК «Агентство социокультурных проектов Перми» объявило запрос предложений на услуги по разработке проектной документации, устройству, содержанию, демонтажу объектов новогоднего ледового комплекса, в рамках празднования Нового года и Рождества Христова.

Как указано в техническом задании, площадь территории по содержанию новогоднего комплекса составит 31500 м².

Исполнителю необходимо произвести планировку площадки с учетом установки новогодней ели, сценического комплекса, туалетных модулей, в том числе существующих сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплосети, установки торговых павильонов.

Исполнитель должен будет передать заказчику следующие ледовые объекты: входная группа со скатами «Жар-птица», ограждение новогодней ели «Москва», горка «Лев», композиция со скатом «Париж», горка «Колизей», комплекс ледовых ловушек «Брецель», лабиринт «Бразильские джунгли», горка «Драконы», горка «Тореро», горка «Сомбреро», комплекс горок «Английская роза», аттракцион «Ледяная волна», трибуны для мини футбола, скульптурная группа «Дед Мороз и Снегурочка», скульптура «Амкар», скульптура «Звезда-2005», скульптура «Макар».

Устройство новогоднего комплекса должно обеспечить безопасное и качественное проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в период с 25 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года. Максимальная цена контракта определена в 21,1 млн руб.

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