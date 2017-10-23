На содержание ледового городка в Перми власти готовы потратить 21 млн рублей

Как указано в техническом задании, площадь территории по содержанию новогоднего комплекса составит 31500 м².

Исполнителю необходимо произвести планировку площадки с учетом установки новогодней ели, сценического комплекса, туалетных модулей, в том числе существующих сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплосети, установки торговых павильонов.

Исполнитель должен будет передать заказчику следующие ледовые объекты: входная группа со скатами «Жар-птица», ограждение новогодней ели «Москва», горка «Лев», композиция со скатом «Париж», горка «Колизей», комплекс ледовых ловушек «Брецель», лабиринт «Бразильские джунгли», горка «Драконы», горка «Тореро», горка «Сомбреро», комплекс горок «Английская роза», аттракцион «Ледяная волна», трибуны для мини футбола, скульптурная группа «Дед Мороз и Снегурочка», скульптура «Амкар», скульптура «Звезда-2005», скульптура «Макар».