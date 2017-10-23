Ананьев назвал причину бегства омских компаний
Глава омского отделения «Опоры России» Олег Ананьев в разговоре с «СуперОмском» рассказал о том, почему компании предпочитают уходить из Омской области.
Глава омского отделения «Опоры России» Олег Ананьев в разговоре с «СуперОмском» рассказал о том, почему компании предпочитают уходить из Омской области.
Как ранее сообщал «СуперОмск», в 2017 году налоговую прописку сменили 100 омских компаний. По мнению эксперта, это связано с тем, что крупный бизнес вынужден решать вопросы управления в Москве, поэтому предприниматели спешат регистрироваться в столице.
«Там действуют свободные экономические зоны и есть поддержка в виде грантов и субсидий. Микро и малый бизнес уходит в регионы, которые стали бороться за активное население. Наши соседи снижают налоговую ставку на упрощенную систему налогообложения. В Омской области действуют максимальные ставки — 15 и 6% по разным налогам. В Тюмени, например, они снижены до 5 и 1% соответственно», — заявил «СуперОмску» Ананьев.
Представитель «Опоры России» обратил внимание на то, что небольшие компании продолжают вести бизнес в Омской области, но