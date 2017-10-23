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10:49 (мск), источник: СуперОмск

Ананьев назвал причину бегства омских компаний

Глава омского отделения «Опоры России» Олег Ананьев в разговоре с «СуперОмском» рассказал о том, почему компании предпочитают уходить из Омской области.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в 2017 году налоговую прописку сменили 100 омских компаний. По мнению эксперта, это связано с тем, что крупный бизнес вынужден решать вопросы управления в Москве, поэтому предприниматели спешат регистрироваться в столице.

«Там действуют свободные экономические зоны и есть поддержка в виде грантов и субсидий. Микро и малый бизнес уходит в регионы, которые стали бороться за активное население. Наши соседи снижают налоговую ставку на упрощенную систему налогообложения. В Омской области действуют максимальные ставки — 15 и 6% по разным налогам. В Тюмени, например, они снижены до 5 и 1% соответственно», — заявил «СуперОмску» Ананьев.

Представитель «Опоры России» обратил внимание на то, что небольшие компании продолжают вести бизнес в Омской области, но из-за экономических соображений становятся налоговыми резидентами в других регионах, где платить налоги более выгодно. «Понятно, что предприниматель идет туда, где надо платить налогов в шесть раз меньше», — резюмировал Олег Ананьев.

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