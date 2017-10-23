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10:50 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Выплаты компенсаций фермерам, пострадавшим от вируса ящура, начнутся на этой неделе

Такие указания Правительству дал Глава республики. Личные подсобные хозяйства районов получат около 30 млн рублей, юридическим лицам выплатят 8,5 млн.

Источник: ГТРК Башкортостан

Вопрос о покупке племенного, породистого скота вместо погибших коров, овец и коз находится на контроле Минсельхоза республики. Ведомство готово помочь населению приобрести животных.

Всего в ходе ликвидации последствий вспышки ящура в Туймазинском и Буздякском районах уничтожено 1700 голов скота.

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