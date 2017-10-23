Более 1,2 млн. рублей планируется направить на техобслуживание системы парковок в Нижнем Новгороде в 2017 году

Источник: Агентство «Москва»

Закупку осуществляет департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,218 млн. рублей. Все денежные средства планируется выделить из средств горбюджета на текущий год.

Согласно документации, работы планируется выполнять с момента заключения договора до 31 декабря по следующим адресам: ул. Рождественская от дома № 17 до дома № 49 (нечетная сторона), пл. Маркина (обе стороны), пер. Нагорный (четная сторона), Нижневолжская набережная справа от Речного вокзала (напротив д. 15 по Нижневолжской набережной), пл. Революции у дома № 7.

Ранее сообщалось, что контракты на установку двух платных муниципальных парковок в центре Нижнего Новгорода планируется заключить с компанией из Ульяновска.