Фирма отделалась предупреждением за запущенные земли в Приморье
ЗАО грозил штраф на 400 000 — 700 000 рублей.
ЗАО грозил штраф на 400 000 — 700 000 рублей.
В Надеждинском районе Приморского края сотрудники надзорного ведомства вынесли предупреждение сельхозпредприятию, пренебрегающему очищением сельскохозяйственной земли от сорняков и кустарников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В посёлке Тимофеевка должностные лица муниципалитета провели осмотр земельного участка площадью 508 тысяч квадратных метров, который в 2004 году был передан в аренду одному из ЗАО.
В ходе проверки установлено, что участок земли длительное время находится в заброшенном состоянии. Часть участка заросла многолетними сорняками и кустарником — 100% травостоя.
Установлено, что арендаторы земли нарушили требования законодательства РФ, не выполняя обязательные мероприятия по защите земель.
Возбуждено административное дело, арендатору — ЗАО — грозил штраф от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.
Так как угрозы чрезвычайных ситуаций природного характера не установлено, юрлицу было назначено наказание в виде предупреждения.
С начала 2017 года по ч. 2. ст. 8.7. КоАП РФ инспекторами земельного надзора Россельхознадзора края было выявлено 177 нарушений, вынесено 48 постановлений о привлечении к административной ответственности, из них 18 предупреждений, наложено административных штрафов на сумму более 2 миллионов рублей.