Екатеринбург спасли от повторения «конца света»
Энергетики приняли меры, чтобы избежать повторения прошлогоднего ЧП в Екатеринбурге, где после резкого похолодания без света остался жилой массив с населением около 100 тыс. человек.
Энергетики приняли меры, чтобы избежать повторения прошлогоднего ЧП в Екатеринбурге, где после резкого похолодания без света остался жилой массив с населением около 100 тыс. человек.
Как сообщил на
Напомним, что причиной «конца света» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга был именно оборвавшийся грозотрос. ЧП случилось после резкого похолодания в середине ноября 2016 года.
Примечательно, что за несколько дней до этого представители уральских энергокомпаний на