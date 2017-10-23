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10:53 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбург спасли от повторения «конца света»

Энергетики приняли меры, чтобы избежать повторения прошлогоднего ЧП в Екатеринбурге, где после резкого похолодания без света остался жилой массив с населением около 100 тыс. человек.

Как сообщил на пресс-конференции замгендиректора «МРСК Урала» — директор филиала «Свердловэнерго», управляющий директор ЕЭСК Олег Мошинский, в регионе была проведена масштабная кампания по замене грозотросов.

Напомним, что причиной «конца света» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга был именно оборвавшийся грозотрос. ЧП случилось после резкого похолодания в середине ноября 2016 года.

Примечательно, что за несколько дней до этого представители уральских энергокомпаний на пресс-конференции отчитались о готовности к сезону пиковых нагрузок.

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