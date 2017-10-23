Екатеринбург спасли от повторения «конца света»

Как сообщил на пресс-конференции замгендиректора «МРСК Урала» — директор филиала «Свердловэнерго», управляющий директор ЕЭСК Олег Мошинский, в регионе была проведена масштабная кампания по замене грозотросов.

Напомним, что причиной «конца света» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга был именно оборвавшийся грозотрос. ЧП случилось после резкого похолодания в середине ноября 2016 года.