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10:52 (мск), источник: Городской репортер

Азимут выполнил первые рейсы в Екатеринбург и Новосибирск

22 октября Азимут выполнил первые рейсы из Ростова в Екатеринбург и Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Так, перелет из Ростова в Екатеринбург занял около трех часов. Авиасообщения будут осуществляться дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Перелеты в Новосибирск занимает немного более четырех часов. Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям из Ростова, в обратном направлении —по понедельникам и четвергам.

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