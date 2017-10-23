Азимут выполнил первые рейсы в Екатеринбург и Новосибирск

Так, перелет из Ростова в Екатеринбург занял около трех часов. Авиасообщения будут осуществляться дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Перелеты в Новосибирск занимает немного более четырех часов. Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям из Ростова, в обратном направлении —по понедельникам и четвергам.