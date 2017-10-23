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11:07 (мск), источник: СуперОмск

Трассу Павлодар — Омск сделают платной

В Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана завершается разработка проектов для внедрения системы платного проезда по ряду трасс.

В перечень наряду с внутренними казахстанскими дорогами попали и трассы, граничащие с Россией. В частности, это трасса Астана — Павлодар — Омск.

Проектирование предполагается завершить в декабре текущего года, а с 2018 года начать монтаж специального оборудования, сообщает портал Bestnews.kz.

Также плату планируют взимать за проезд по трассам Щучинск — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ, Астана — Костанай — граница РФ, Актобе — Уральск — граница РФ.

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