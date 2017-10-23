Трассу Павлодар — Омск сделают платной

В перечень наряду с внутренними казахстанскими дорогами попали и трассы, граничащие с Россией. В частности, это трасса Астана — Павлодар — Омск.

Проектирование предполагается завершить в декабре текущего года, а с 2018 года начать монтаж специального оборудования, сообщает портал Bestnews.kz.