Трассу Павлодар — Омск сделают платной
В Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана завершается разработка проектов для внедрения системы платного проезда по ряду трасс.
В Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана завершается разработка проектов для внедрения системы платного проезда по ряду трасс.
В перечень наряду с внутренними казахстанскими дорогами попали и трассы, граничащие с Россией. В частности, это трасса Астана — Павлодар — Омск.
Проектирование предполагается завершить в декабре текущего года, а с 2018 года начать монтаж специального оборудования, сообщает портал Bestnews.kz.
Также плату планируют взимать за проезд по трассам Щучинск — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ, Астана — Костанай — граница РФ, Актобе — Уральск — граница РФ.