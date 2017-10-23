Увольнение 200 сотрудников на Кашагане прокомментировали в инспекции по труду

Происходит реструктуризация. Уведомления были вручены 200 работникам. По состоянию на 21 октября 2017 года уведомления подписали 198 сотрудников. Им были выданы компенсации за расторжение договоров и с ними прекращены трудовые отношения. Заявления от работников нам не поступали. В случае подачи жалоб мы осуществим проверку.

Игилик Аубакиров