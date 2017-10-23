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11:14 (мск), источник: Tengrinews

Увольнение 200 сотрудников на Кашагане прокомментировали в инспекции по труду

Увольнение почти 200 сотрудников North Caspian Operating Company связано с переходом от проектных работ к добыче нефти и газа на месторождении.

Источник: Tengrinews

Об этом корреспонденту Tengrinews.kz, ссылаясь на информацию, предоставленную компанией, сообщил руководитель управления государственной инспекции труда Атырауской области Игилик Аубакиров.

По его словам, работа по расторжению договоров началась еще в 2015 году.

Происходит реструктуризация. Уведомления были вручены 200 работникам. По состоянию на 21 октября 2017 года уведомления подписали 198 сотрудников. Им были выданы компенсации за расторжение договоров и с ними прекращены трудовые отношения. Заявления от работников нам не поступали. В случае подачи жалоб мы осуществим проверку.
Игилик Аубакиров

Консорциум North Caspian Operating Co (NCOC) является оператором проекта по добыче нефти на месторождении Кашаган. Коммерческая добыча стартовала в ноябре 2016 года.

Ожидается, что к концу 2017 года Кашаган выйдет на максимальный уровень добычи в 370 тысяч баррелей в сутки. В настоящее время акционерами NCOC являются AgipCaspian Sea B.V. (16,81 процента), KMG Kashagan B.V. (16,88 процента), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,81 процента), Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,56 процента), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,81 процента), Total EP Kazakhstan (16,81 процента) и CNPC Kazakhstan B.V. (8,33 процента).

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