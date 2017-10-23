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11:14 (мск), источник: УралПолит.ру

Сбор урожая завершился на Среднем Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября, ИА УралПолит.Ru. Сбор урожая завершился в Свердловской области.

«В Свердловской области завершена уборочная кампания. По всем культурам урожайность выше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

«Как рассказал министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев, валовый сбор зерна составил 807 тысяч тонн, в 2016 году — 627 тысяч тонн. Картофеля в сельхозорганизациях области собрано 232 тысячи тонн, в 2016 году — 189 тысяч. Капусты, моркови и свеклы заготовлено 404 тысячи тонны против 353 тысяч в 2016 году», — говорится в сообщении.

Также аграрии перевыполнили план по сбору кормовых культур для нужд животноводства. Заготовлено 32 центнера кормовых единиц на одно животное при плане в 30 центнеров.

«Сезон полевых работ в Свердловской области был несколько осложнен погодными условиями. Из-за затяжной весны аграрии чуть позже вышли в поля, летом и осенью полноценной уборке мешали дожди. Но в итоге удалось вовремя и в полном объеме убрать весь урожай. Все благодаря организованной работе аграриев, своевременной подготовке техники и горюче-смазочных материалов, а также эффективной политике, которую ведет руководство региона в вопросах поддержки агросектора, содействуя получению доступных кредитов и техническому перевооружению», — заявил Дегтярев.

В 2017 году общая посевная площадь в регионе превысила 800 тысяч гектаров.

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