Сбор урожая завершился на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября, ИА УралПолит.Ru. Сбор урожая завершился в Свердловской области.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября, ИА УралПолит.Ru. Сбор урожая завершился в Свердловской области.
«В Свердловской области завершена уборочная кампания. По всем культурам урожайность выше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
«Как рассказал министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев, валовый сбор зерна составил 807 тысяч тонн, в 2016 году — 627 тысяч тонн. Картофеля в сельхозорганизациях области собрано 232 тысячи тонн, в 2016 году — 189 тысяч. Капусты, моркови и свеклы заготовлено 404 тысячи тонны против 353 тысяч в 2016 году», — говорится в сообщении.
Также аграрии перевыполнили план по сбору кормовых культур для нужд животноводства. Заготовлено 32 центнера кормовых единиц на одно животное при плане в 30 центнеров.
«Сезон полевых работ в Свердловской области был несколько осложнен погодными условиями.
В 2017 году общая посевная площадь в регионе превысила 800 тысяч гектаров.