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12:09 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Денис Калинкин: «Новая схема приемки лифтов не должна вести к задержке их запуска»

Руководитель Исполкома Казани поручил ускорить введение в эксплуатацию новых лифтов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 23 октября, Алсу Сафина). В этом году после 4-летнего перерыва был восстановлен контроль за лифтами органами Ростехнадзора. На сегодняшний день сотрудники надзорного органа осуществляют проверку документов и объектов, составлен график обследований, ведется приемка лифтов. «По мере получения актов допуска, лифты будут включаться в работу», — доложил сегодня на деловом понедельнике заместитель руководителя Исполкома — председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Всего в этом году заменена 137 лифтов выполняется в 45 домах. Председатель Комитета ЖКХ отметил, что 130 лифтов смонтированы, проведены пуско-наладочные работы. В 7 домах (ул. Адоратского, 39А, ул. Гаврилова, 26, ул. Назарбаева, 47/113, ул. Сафиуллина, 32, ул. Сафиуллина, 32А, ул. Мавлютова, 17Б, ул. Мавлютова, 19) с пассажирским и грузопассажирским лифтами замена производится поочередно и будет завершена в ноябре.

«То, что Ростехнадзору снова поручили курировать лифтовое хозяйство, это очень хорошо, усиленный контроль никому не помешает, — сказал руководитель Исполкома Казани Денис Калинкин. — Но новая схема приемки лифтов не должна вести к задержке запуска лифтов. Пожилому человеку, которому трудно подниматься на высокий этаж, или молодой маме с коляской нет никакого дела до того, кто, от кого и какие бумажки ждет. У них только один вопрос: когда новый лифт начнет работать?». Он поручил ускорить ввод новых лифтов.

Всего за время действия программы, с 2008 года, в столице Татарстана капитально отремонтированы почти 2,5 тыс. многоквартирных домов. Нынешний год стал очень важным с точки зрения установки в домах автоматизированных ИТП горячего водоснабжения.

И. Гиниятуллин напомнил, что программой предусмотрена установка 1394 ИТП в 1115 домах и 165 объектах бюджетных учреждений. Будут выведены из эксплуатации 124 центральных тепловых пункта и более 330 км трубопроводов ГВС.

При подготовке программы был проведен гидравлический расчет пропускной способности наружных сетей водоснабжения и теплоснабжения, рассказал председатель Комитета ЖКХ. «По результатам расчетов устанавливается 478 насосных станций подкачки воды, производится замена с увеличением диаметров 6 участков наружных сетей к 21 дому, выполняется перенос 74 систем независимого отопления из ликвидированных ЦТП в дома, производится замена 343 приборов учета воды и тепла. Все эти мероприятия позволят обеспечить качественное, надежное, бесперебойное снабжение потребителей горячей водой», — сказал И. Гиниятуллин.

И. Гиниятуллин также рассказал, что в доме № 21 по ул. Воровского и в домах № 61 и № 59 по ул. Восстания при ремонте фасадов применено новое для Казани решение — в подъездах установлены входные двери с остеклением. «Установка светопроницаемых дверей в домах позволяет увеличить видимость внутри подъезда благодаря наличию подсветки, что благотворно сказывается на безопасности жителей», — отметил он, добавив, что в 2018 году также планируется установка таких дверей.

Всего в 2017 году в Казани по программе капитального ремонта проведены работы в 240 домах. В 130 домах выполнен комплексный ремонт, в 60 — отремонтированы системы водоснабжения, в 66 — системы центрального отопления. В 107 домах установлено 137 узлов погодного регулирования. В 22 дворах в рамках программы капремонта проведены работы по благоустройству. А за 10 лет в Казани капитально отремонтирован 2431 многоквартирный дом, благодаря чему улучшить условия проживания смогли 475 тыс. казанцев.

В программу капремонта на 2018 год включено 270 многоквартирных домов Казани. В 140 зданиях будет выполнен комплексный ремонт. В 33 домах будет установлен 101 новый лифт, в 139 домах — узлы погодного регулирования. Также в программу капремонта на 2018 год включено 12 зданий бывших общежитий, в которых планируется выполнить ремонт инженерных коммуникаций, систем газоснабжения, отремонтировать места общего пользования.

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