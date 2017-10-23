Канат Бозумбаев призвал казахстанских нефтяников умерить аппетиты
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр энергетики РК Канат Бозумбаев в очередной раз прокомментировал ситуацию в стране на бензиновом рынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр энергетики РК Канат Бозумбаев в очередной раз прокомментировал ситуацию в стране на бензиновом рынке, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Через три дня запуск Павлодарского НПЗ. На режим он еще через 2 дня выйдет, я думаю, что за счет поставок казахстанского бензина ситуация по ценам будет нормализоваться. К концу октября смогу сказать по цене», — сказал он.
«Он дороже, в РФ он стоит 220 тенге за литр. Если налоги убрать, там около 200 получилось. Поэтому он, естественно, дороже, цена в среднем, когда микс происходит между нашим бензином и российским, получается несколько выше. В ноябре, мы думаем, доля российского бензина будет уменьшаться», — поделился ожиданиями Бозумбаев.
Кроме того, министр озвучил свой призыв к казахстанским нефтяникам.
«Там ниже 30% будет, соответственно, мы ожидаем корректировки цены во второй половине ноября. В декабре, думаем, что 20% будет доля российского бензина, большая часть казахстанского будет. Вопрос в том, что нам нужно будет в ноябре хорошо работать с нашими нефтяниками, чтобы они свои аппетиты поумерили, и с нефтеперерабатывающими заводами», — подчеркнул Бозумбаев.