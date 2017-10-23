Более 100 домов остались без воды из-за коммунальной аварии в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Сотрудники челябинского водоканала (МУП «ПОВВ») ищут и устраняют повреждения на водоводе диаметром 1 метр на северо-западе города, где из-за коммунальной аварии в понедельник утром остались без воды порядка 110 домов. Об этом сообщается на сайте водоканала.

«На улице Братьев Кашириных, 158 ведутся аварийные работы. Поиск и устранение повреждения на водоводе диаметром 1000 мм. Адреса без воды: квартал, ограниченный улицами Братьев Кашириных, Салавата Юлаева — 250-лет Челябинску, Молодогвардейцев. Фактическое время отключения — 08:30 (06:30 мск)», — говорится материалах водоканала.

В пресс-службе водоканала не уточнили, сколько времени продлится ремонт.