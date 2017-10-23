Более 100 домов остались без воды из-за коммунальной аварии в Челябинске
Частично отменены занятия в Челябинском государственном университете.
Частично отменены занятия в Челябинском государственном университете.
ЧЕЛЯБИНСК, 23 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Сотрудники челябинского водоканала (МУП «ПОВВ») ищут и устраняют повреждения на водоводе диаметром 1 метр на
«На улице Братьев Кашириных, 158 ведутся аварийные работы. Поиск и устранение повреждения на водоводе диаметром 1000 мм. Адреса без воды: квартал, ограниченный улицами Братьев Кашириных, Салавата Юлаева — 250-лет Челябинску, Молодогвардейцев. Фактическое время отключения — 08:30 (06:30 мск)», — говорится материалах водоканала.
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В числе отключенных от водоснабжения зданий оказался первый корпус Челябинского государственного университета. В