«Азимут» выполнил рейсы из Ростова-на-Дону в Новосибирск и Екатеринбург

«Авиакомпания Азимут совершила первый рейс в аэропорт Кольцово (входит в холдинг “Аэропорты Регионов”). Перелет из
Она добавила, что рейсы в Екатеринбург будут осуществлять дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Вылет самолета авиакомпании из аэропорта
Вылет рейса А4 219 из
Идея создать авиакомпанию для перевозок на юге России появилась в 2016 году. Одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев. Компания будет базироваться в строящемся ростовском аэропорту «Платов» (пока самолеты находятся в действующем аэропорту Ростова-на-Дону) и Краснодаре. В Москве создание базы не планируется.
К 2022 году флот авиакомпании будет насчитывать 16 судов, на данный момент у компании в наличии четыре самолёта. Авиакомпания планирует до конца 2017 года перевезти до 100 тысяч, а в 2018 году до 800 тысяч пассажиров. Полеты из Ростова в Москву начались с 21 сентября, а в октябре открылись рейсы в