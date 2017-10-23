«Азимут» выполнил рейсы из Ростова-на-Дону в Новосибирск и Екатеринбург

Источник: РИА Новости

«Авиакомпания Азимут совершила первый рейс в аэропорт Кольцово (входит в холдинг “Аэропорты Регионов”). Перелет из Ростова-на-Дону в Екатеринбург занял около трех часов. Также авиакомпания приступила к выполнению рейсов из Ростова-на-Дону в Новосибирск», — пояснила собеседник агентства.

Она добавила, что рейсы в Екатеринбург будут осуществлять дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Вылет самолета авиакомпании из аэропорта Ростова-на-Дону в 01:15 по мск, вылет из Кольцово в 08:00 по местному времени.

Вылет рейса А4 219 из Ростова-на-Дону в Новосибирск — по воскресеньям и средам в 23:15 по мск, а рейса А4 220 из Новосибирска в Ростов-на-Дону — по понедельникам и четвергам в 08:35 по местному времени.

Идея создать авиакомпанию для перевозок на юге России появилась в 2016 году. Одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев. Компания будет базироваться в строящемся ростовском аэропорту «Платов» (пока самолеты находятся в действующем аэропорту Ростова-на-Дону) и Краснодаре. В Москве создание базы не планируется.