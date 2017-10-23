Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Заявление Госдепа США вызвало недоумение Минобороны РФ
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Путин предупредил о бойне в случае закрытия границы с Донбассом
Навальный прокомментировал решение Собчак пойти на выборы
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Группа ученых из университета Портсмута 19 октября опубликовала доклад, в котором рассказала, что собаки используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Мнение: «кинжалы» США у границ РФ – акт бессильной злобы
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
11:23 (мск), источник: РИА Новости

«Азимут» выполнил рейсы из Ростова-на-Дону в Новосибирск и Екатеринбург

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Недавно созданная на юге РФ авиакомпания «Азимут» выполнила из Ростова-на-Дону, где базируется на данный момент, первые рейсы в Екатеринбург и Новосибирск, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.

Источник: РИА Новости

«Авиакомпания Азимут совершила первый рейс в аэропорт Кольцово (входит в холдинг “Аэропорты Регионов”). Перелет из Ростова-на-Дону в Екатеринбург занял около трех часов. Также авиакомпания приступила к выполнению рейсов из Ростова-на-Дону в Новосибирск», — пояснила собеседник агентства.

Она добавила, что рейсы в Екатеринбург будут осуществлять дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Вылет самолета авиакомпании из аэропорта Ростова-на-Дону в 01:15 по мск, вылет из Кольцово в 08:00 по местному времени.

Вылет рейса А4 219 из Ростова-на-Дону в Новосибирск — по воскресеньям и средам в 23:15 по мск, а рейса А4 220 из Новосибирска в Ростов-на-Дону — по понедельникам и четвергам в 08:35 по местному времени.

Идея создать авиакомпанию для перевозок на юге России появилась в 2016 году. Одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев. Компания будет базироваться в строящемся ростовском аэропорту «Платов» (пока самолеты находятся в действующем аэропорту Ростова-на-Дону) и Краснодаре. В Москве создание базы не планируется.

К 2022 году флот авиакомпании будет насчитывать 16 судов, на данный момент у компании в наличии четыре самолёта. Авиакомпания планирует до конца 2017 года перевезти до 100 тысяч, а в 2018 году до 800 тысяч пассажиров. Полеты из Ростова в Москву начались с 21 сентября, а в октябре открылись рейсы в Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург, рейс в Самару откроется 31 октября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Свердловской области три человека погибли при пожаре в жилом доме
В Екатеринбурге эвакуировали здание администрации
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
Минтруд опроверг повышение минимального трудового стажа
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии
Режиссера Джеймса Тобэка обвинили в домогательствах 38 девушек
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься» Звезда сериалов «Отличница», «Григорий Р.» и «Гоголь» Таисия Вилкова — о Владимире Машкове, откровенных сценах и назойливых поклонниках
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь