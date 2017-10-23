В Кишиневе запретили наружную рекламу
По решению местных властей теперь будет запрещено размещение рекламы на стенах, крышах зданий и билбордах.
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По решению местных властей теперь будет запрещено размещение рекламы на стенах, крышах зданий и билбордах.
В тоже время сообщается, что запрет будет лишь временным и продлится до тех пор, пока не будут разработаны новые правила по размещению наружной рекламы в Кишиневе.
Надзор за соблюдением временного запрета будет обеспечивать Генеральная инспекция полиции.
Известно, что согласно новому регламенту, будут определены новые места для размещения наружной рекламы.