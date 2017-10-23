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11:51 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе запретили наружную рекламу

По решению местных властей теперь будет запрещено размещение рекламы на стенах, крышах зданий и билбордах.

Источник: Actualitati.md

В тоже время сообщается, что запрет будет лишь временным и продлится до тех пор, пока не будут разработаны новые правила по размещению наружной рекламы в Кишиневе.

Надзор за соблюдением временного запрета будет обеспечивать Генеральная инспекция полиции.

Известно, что согласно новому регламенту, будут определены новые места для размещения наружной рекламы.

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