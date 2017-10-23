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11:43 (мск), источник: Интерфакс

Подземная парковка открылась в парке «Зарядье»

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU — В парке «Зарядье» открылась подземная парковка для посетителей, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Автомобилисты могут заехать на стоянку с улицы Москворецкая, выехать с нее можно на Китайгородский проезд. О количестве свободных мест можно узнать при помощи электронного табло, расположенного на въезде. Система навигации с указанием свободных мест есть также и внутри паркинга.

Одноуровневая подземная парковка площадью около 20 тыс. кв. м рассчитана на 430 автомобилей. Оставить свой автомобиль на паркинге гости парка могут с 14:00 до 00:00 в понедельник и с 10:00 до 00:00 в остальные дни.

Парк открылся в День города 9 сентября. В торжественной церемонии принимали участие мэр столицы Сергей Собянин и президент РФ Владимир Путин. 11 сентября парк открылся для всех желающих, и уже через несколько дней было принято решение об изменении режима работы для восстановления нанесенного урона зеленым насаждениям.

С 18 сентября территория «Зарядья» открыта с 10:00 до 22:00 (войти в парк можно до 21:00), павильоны также работают с 10:00 до 20:00. Исключением является понедельник — из-за необходимости проведения восстановительных работ парк и павильоны открываются с 14:00. Кроме того, вход на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны во все дни осуществляется с 15-минутными интервалами.

Власти рассчитывают, что ежегодно парк будет посещать от 10 млн человек.

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