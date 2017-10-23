До конца 2017 года в Самарской области планируют сдать семь проблемных домов

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Кроме того, в регионе реализуют два инвестиционных проекта по восстановлению прав более 500 обманутых жителей. Об этом рассказал врио министра строительства Самарской области Александр Баландин.

— Один из проблемных объектов введен во втором квартале этого года. Это дом на Заводском шоссе, 57 В, куда заселились 234 дольщика. Практически готов к вводу дом на улице Печерской — 202 дольщика, а на улице Карбышева уже есть жилье для 80 дольщиков, — сообщил Александр Баландин.

По его словам, в реестр граждан, пострадавших от действий застройщиков, включены 3,3 тысячи человек. При этом в Самарской области зарегистрировали 42 недостроенных здания, 30 из которых находятся в Самаре, 6 — в Тольятти и 6 — в Волжском районе, пишет 63.ру.