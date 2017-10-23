Зачем Молдову посетит делегация членов Совета директоров ЕБРР?
Представительная делегация членов Совета директоров ЕБРР посетит Молдову с визитом для обсуждения с властями и бизнесом новой Стратегии банка для страны.
Представительная делегация членов Совета директоров ЕБРР посетит Молдову с визитом для обсуждения с властями и бизнесом новой Стратегии банка для страны.
Визит начнется 23 октября и продлится четыре дня.
Делегацию членов Совета директоров ЕБРР, представляющих различные страны, будут сопровождать региональный директор ЕБРР по Кавказу, Молдове и Беларуси Бруно Балванера и глава офиса ЕБРР в Молдове Дмитрий Гвиндадзе, передает NOI.md.
По сообщению Европейского банка реконструкции и развития, в частности, члены делегации ЕБРР обсудят поддержку Евробанком молдавской экономики с широким кругом заинтересованных сторон, включая представителей органов власти страны, иностранными и местными инвесторами, представителями
Делегация ЕБРР также посетит производственные мощности двух иностранных инвесторов в автомобильном секторе, расположенные в Свободной экономической зоне «Бельцы», во втором по величине городе Молдовы.
Ключевыми приоритетами в рамках новой страновой стратегии ЕБРР для Молдовы являются: трансформация банковского сектора, энергетическая безопасность и энергоэффективность, повышение конкурентоспособности за счет поддержки жизнеспособных фирм, поощрение прямых иностранных инвестиций и развитие транспортной и муниципальной инфраструктуры.
ЕБРР является ведущим инвестором в Молдове. На сегодняшний день Евробанк инвестировал более 1 млрд евро в различные сектора: инфраструктуру, энергетику, банковский сектор, промышленность, торговлю и сельское хозяйство.