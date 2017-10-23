Зачем Молдову посетит делегация членов Совета директоров ЕБРР?

Источник: Noi.md

Визит начнется 23 октября и продлится четыре дня.

Делегацию членов Совета директоров ЕБРР, представляющих различные страны, будут сопровождать региональный директор ЕБРР по Кавказу, Молдове и Беларуси Бруно Балванера и глава офиса ЕБРР в Молдове Дмитрий Гвиндадзе, передает NOI.md.

По сообщению Европейского банка реконструкции и развития, в частности, члены делегации ЕБРР обсудят поддержку Евробанком молдавской экономики с широким кругом заинтересованных сторон, включая представителей органов власти страны, иностранными и местными инвесторами, представителями бизнес-ассоциаций, неправительственных организаций, партнеров по развитию и дипломатами.

Делегация ЕБРР также посетит производственные мощности двух иностранных инвесторов в автомобильном секторе, расположенные в Свободной экономической зоне «Бельцы», во втором по величине городе Молдовы.

Визит состоится во время подготовки новой страновой стратегии ЕБРР для Молдовы. В документе, который должен быть опубликован в конце этого года, будут изложены приоритеты Банка на период 2017—2022 гг.

Ключевыми приоритетами в рамках новой страновой стратегии ЕБРР для Молдовы являются: трансформация банковского сектора, энергетическая безопасность и энергоэффективность, повышение конкурентоспособности за счет поддержки жизнеспособных фирм, поощрение прямых иностранных инвестиций и развитие транспортной и муниципальной инфраструктуры.