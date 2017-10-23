Братску добавят денег из бюджета области благодаря ходатайству Георгия Любенкова

Депутат встретился с работниками администрации Братска, обсудил один из ключевых вопросов — несбалансированность городского бюджета в нынешнем году, такой же прогноз на предстоящие три года. Основные причины — отрицательный прогноз по поступлениям за негативное воздействие на окружающую среду предприятиями-загрязнителями в связи с отменой правительством России дополнительных коэффициентов для районов Крайнего Севера и приравненных территорий и ряда других специальных коэффициентов. При этом вклад Братска в региональную казну по основным видам налоговых поступлений за первое полугодие 2017 года увеличился более чем на 2 млрд рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года, в основном, по налогу на прибыль организаций.