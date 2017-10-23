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11:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Братску добавят денег из бюджета области благодаря ходатайству Георгия Любенкова

Братску в 2017 году окажут финансовую помощь из бюджета Иркутской области, такое решение было принято на совещании, которое прошло в региональном правительстве благодаря депутату Законодательного собрания Георгию Любенкову. Об этом сообщает 23 октября помощник депутата.

Источник: Reuters

Депутат встретился с работниками администрации Братска, обсудил один из ключевых вопросов — несбалансированность городского бюджета в нынешнем году, такой же прогноз на предстоящие три года. Основные причины — отрицательный прогноз по поступлениям за негативное воздействие на окружающую среду предприятиями-загрязнителями в связи с отменой правительством России дополнительных коэффициентов для районов Крайнего Севера и приравненных территорий и ряда других специальных коэффициентов. При этом вклад Братска в региональную казну по основным видам налоговых поступлений за первое полугодие 2017 года увеличился более чем на 2 млрд рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года, в основном, по налогу на прибыль организаций.

Георгий Любенков написал обращение к председателю ЗС Сергею Брилке и его заместителю Наталье Дикусаровой, в котором отметил, что для завершения текущего финансового года без кредиторской задолженности Братску крайне необходимо выделить дополнительные средства при корректировке областного бюджета. В результате прошло совещание под руководством председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова, на котором было принято решение средства выделить. Поправки в бюджет будут рассмотрены в начале ноября.

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