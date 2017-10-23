В Челябинске киоски «Роспечать» уберут с гостевых маршрутов
Глава Челябинска Евгений Тефтелев принял решение приостановить выдачу уведомлений на демонтаж киосков сети «Роспечать».
Глава Челябинска Евгений Тефтелев принял решение приостановить выдачу уведомлений на демонтаж киосков сети «Роспечать».
Об этом Накануне.RU сообщили в
В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая в индивидуальном порядке будет рассматривать каждый объект, подлежащий сносу или переносу.
По словам градоначальника, киоски «Роспечать» перенесут с гостевых маршрутов на другое место.
«Что касается киосков “Роспечати”, то тут решение очевидное, если объект торгует прессой и соответствующей продукцией, конечно, он не будет демонтирован. В случае если киоск находится на гостевом маршруте, он будет просто перенесен на другое место. Иные объекты торговли, не соответствующие заявленным требованиям, будут вывезены наряду со всеми», — отметил глава.