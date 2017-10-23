В Челябинске киоски «Роспечать» уберут с гостевых маршрутов

В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая в индивидуальном порядке будет рассматривать каждый объект, подлежащий сносу или переносу.

«Что касается киосков “Роспечати”, то тут решение очевидное, если объект торгует прессой и соответствующей продукцией, конечно, он не будет демонтирован. В случае если киоск находится на гостевом маршруте, он будет просто перенесен на другое место. Иные объекты торговли, не соответствующие заявленным требованиям, будут вывезены наряду со всеми», — отметил глава.