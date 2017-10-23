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12:36 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на частных территориях выявили 255 незаконных рекламных щитов

В Самаре борьба с нелегальной рекламой вышла на новый уровень — теперь в зоне повышенного внимания муниципалитета находятся и частные владения.

В Самаре течение октября-декабря производится демонтаж рекламных конструкций на частных территориях без законных оснований, сообщает администрация областного центра.

Для проведения демонтажных работ заключаются муниципальные контракты. По итогам мониторинга на частных землях было выявлено 255 незаконных рекламных щитов с размером поля 3×6 м. Для сравнения: на муниципальных землях, где контрольные и демонтажные мероприятия осуществляются постоянно, таковых было только 26 штук.

Так, возле коттеджа в районе пересечения улиц Авроры и Мориса Тореза сотрудники Комитета по наружной рекламе департамента городского хозяйства и экологии и работники подрядной организации, заручившись всеми необходимыми документами, демонтировали сразу пять конструкций, установленных собственником частной земли за своим забором — высота конструкций позволяла их обзор со стороны улицы. Несмотря на то, что законным действиям собственник воспрепятствовал, при поддержке силовых структур специалистам удалось произвести необходимые работы. По данному адресу они продолжатся, поскольку самовольно размещенная реклама есть и на заборе. После заключения нового контракта и его очистят от рекламной информации, размещенной без соответствующей разрешительной документации.

Необходимо отметить, что для сноса конструкции на частной земле требуется специальное предписание, согласно которому в распоряжении собственника есть только один месяц, чтобы демонтировать рекламную установку своими силами. В случае невыполнения предписания демонтаж производит муниципалитет. После этого владелец земли обязан оплатить сумму, эквивалентную понесенным на демонтаж расходам — 9700 рублей за каждую конструкцию, а также штраф — для юридического лица он составляет 500 тысяч рублей, для физического лица — пять тысяч рублей. Кроме того, и непосредственному владельцу щита грозит штраф 500 тысяч рублей.

За последние две недели работы по демонтажу незаконных рекламных конструкций проводились в Куйбышевском, Кировском, Советском, Промышленном и Красноглинском районах. В целом ликвидировано больше сотни баннеров.

В конце минувшей недели демонтаж производился и на муниципальных землях — на улице Уральская, Пугачевском тракте, Новокуйбышевском шоссе — эти территории очистили от пяти конструкций.

Кроме того, продолжается утилизация ранее демонтированных конструкций, которые после проведенных работ были доставлены на хранение на производственную базу одного из муниципальных предприятий Самары. По состоянию на 20 октября 2017 года с использованием спецтехники утилизировано 110 конструкций и еще одна партия из 34 конструкций подготовлена к утилизации.

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