Налоговикам дадут льготную ипотеку и компенсируют аренду

Источник: UzReport.news

Согласно документу, для получения ипотеки нужно располагать суммой не менее 25% от стоимости приобретаемого жилья. Однако первоначальный взнос может внести и Специальный фонд материальной помощи, социальной защиты, развития налоговых органов и непредвиденных расходов ГНК.

Для этого сотрудник подает соответствующее заявление в специально создаваемую территориальную комиссию (работник центрального аппарата ГНК — в комиссию ГНК). К заявлению прилагаются:

— справки о доходах сотрудника и совместно проживающих с ним членов семьи, выданные по месту постоянной работы, за последние 12 месяцев, или копии их деклараций о доходах за аналогичный период, подтвержденные налоговым органом по месту жительства.

— справка с места жительства о составе семьи и копия паспорта.

— копия соответствующего решения о назначении работника.

Документы рассматриваются в территориальной комиссии 10 дней, после чего передаются в комиссию ГНК. Та в недельный срок изучает бумаги и составляет протокол, в котором отражается соответствующее решение.

Отказать в выделении средств на первоначальный взнос могут, если в документах есть недостоверные или искаженные сведения либо имеется недостаток средств Специального фонда.

При положительном решении вопроса с заявителем заключается договор займа. К нему прилагается график погашения. Заем предоставляется на беспроцентной и возвратной основе с представлением залогового обеспечения или поручительства. Срок его погашения не может быть меньше срока погашения ипотечного кредита.