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13:42 (мск), источник: UzReport.news

Налоговикам дадут льготную ипотеку и компенсируют аренду

Постановлением Кабинета Министров от 18 октября предусмотрена выдача сотрудникам налоговых органов долгосрочных ипотечных кредитов для приобретения жилья на льготных условиях.

Источник: UzReport.news

Согласно документу, для получения ипотеки нужно располагать суммой не менее 25% от стоимости приобретаемого жилья. Однако первоначальный взнос может внести и Специальный фонд материальной помощи, социальной защиты, развития налоговых органов и непредвиденных расходов ГНК.

Для этого сотрудник подает соответствующее заявление в специально создаваемую территориальную комиссию (работник центрального аппарата ГНК — в комиссию ГНК). К заявлению прилагаются:

— справки о доходах сотрудника и совместно проживающих с ним членов семьи, выданные по месту постоянной работы, за последние 12 месяцев, или копии их деклараций о доходах за аналогичный период, подтвержденные налоговым органом по месту жительства.

— справка с места жительства о составе семьи и копия паспорта.

— копия соответствующего решения о назначении работника.

Документы рассматриваются в территориальной комиссии 10 дней, после чего передаются в комиссию ГНК. Та в недельный срок изучает бумаги и составляет протокол, в котором отражается соответствующее решение.

Отказать в выделении средств на первоначальный взнос могут, если в документах есть недостоверные или искаженные сведения либо имеется недостаток средств Специального фонда.

При положительном решении вопроса с заявителем заключается договор займа. К нему прилагается график погашения. Заем предоставляется на беспроцентной и возвратной основе с представлением залогового обеспечения или поручительства. Срок его погашения не может быть меньше срока погашения ипотечного кредита.

Кроме того, работникам налоговых органов будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация за аренду (наем) жилья. Ее размеры зависят от местонахождения арендуемой жилплощади.

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