В ПФР напомнили, как россияне могут увеличить пенсию

У каждого будущего пенсионера есть возможность за счёт более позднего выхода на пенсию дополнительно увеличить свою страховую пенсию за счёт так называемых премиальных коэффициентов. Они имеют разные значения для страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Пенсионный фонд России