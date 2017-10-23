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13:55 (мск), источник: РИА Новости

В ПФР напомнили, как россияне могут увеличить пенсию

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пенсионный фонд России напомнил, что сейчас россияне могут дополнительно увеличить размер пенсии, если обратятся за ее назначением позже того срока, когда это право у них возникнет.

Источник: РИА Новости

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на неназванных федеральных чиновников сообщала, что в администрации президента и правительстве якобы рассматривается идея увеличения минимального трудового стажа, необходимого для назначения пенсии по старости. В Минтруда РИА Новости прокомментировали эту информацию, заявив, что повышение минимального трудового стажа не обсуждается.

У каждого будущего пенсионера есть возможность за счёт более позднего выхода на пенсию дополнительно увеличить свою страховую пенсию за счёт так называемых премиальных коэффициентов. Они имеют разные значения для страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.
Пенсионный фонд России

Как пояснили в фонде, если человек обратится за назначением пенсии через 5 лет после возникновения права на неё, фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия — на 45%.

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18 октября© Ньюстюб
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