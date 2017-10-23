В 2017 омичи стали покупать много дешевых сладостей

Согласно статистике, за 2017 год россияне потратят на сладости около 7 000 рублей. Отметим, что это на 42% больше, чем в 2013 году. Четыре года назад сумма была равна 4 903 рубля.

Изменение потребительских привычек, сокращение трат, переход на более дешевые виды сладостей было связано в основном с падением покупательной способности и резким увеличением цен на них.

Основной пик роста цен на кондитерские изделия пришелся на 2015 год, когда только за год они выросли почти на 25%. В 2016 году динамика сократилась почти вдвое. А с начала 2017 года потребительские цены на сладости практически престали расти, и динамика роста на большинство видов оказалась даже ниже показателей продовольственной инфляции.

Спустя два года кризиса, в 2017 году в России уровень потребления сладостей возвращается на привычное место. В июне этого года сладостей длительного срока хранения каждый житель России съел 9,4 кг. Тенденция такова, что к концу года эта цифра еще немного возрастет. Отметим, что в 2013 съели немного меньше — 8,8 кг.

Тортов и пирожных стали употреблять меньше. Если в 2013 году в среднем на одного гражданина нашей страны приходилось 2,5 кг, то в этом сумма уменьшилась до 2 кг.

Карамельные конфеты не приобрели популярности и не потеряли в процентах. Так же как и в 2013 году сумма держится в районе 1,25 кг. А вот другие сахаристые изделия начали сдавать позиции и теряют свою популярность. Если в 2013 году, в среднем, один россиянин съедал 7,1 кг таких сладостей, то в 2017 почти на полкилограмма меньше.

Потребители в России вернулись к докризисному объему потребления кондитерских изделий, но пока в структуре потребления преобладают более дешевые виды сладостей — сказывается шок от роста цен и сохраняющаяся потребность в экономной модели потребления. Дальнейший рост потребления возможен не столько в объемах, сколько с точки зрения увеличения трат на сладости, и перехода на более дорогие виды кондитерских изделий. Елизавета Никитина, исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка.