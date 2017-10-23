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13:07 (мск), источник: Вести - Калининград

Янтарный комбинат намерен увеличить объемы добычи солнечного камня

Калининградский Янтарный комбинат подвел предварительные итоги года. В предприятии произошел серьезный рост производства.

Источник: Вести - Калининград

Уже сейчас там уверены, что годовой план будет выполнен досрочно.

Руслан Смолин, корреспондент:

 — Именно в этом карьере добывают «солнечный камень». Ежегодно в Калининградской области из недр извлекают около 300 тонн янтарь. Минпромторг в этом году анонсировал новую стратегию развития янтарной отрасли. Власти рассчитывают к 2025 году, то есть за неполные десять лет, увеличить объем добычи в два раза. Калининградский янтарный комбинат уже приступил к решению этой задачи.

700-тонные шагающие экскаваторы работают не переставая. Со смотровой площадки хорошо видно, что гигантский ковш орудует и сейчас. Теперь трудятся по новому режиму работы. Об эффективности такой работы говорят цифры — за неполный год добыли уже на 40 тонн больше, чем за весь прошлый сезон.

Александр Смирнов, главный инженер янтарного комбината:

 — На данный момент мы уже добыли 352 тонны, осталось 98 тонн. По моим расчётам, мы сделаем немного даже раньше, чем планировали. К концу ноября мы должны выполнять годовую программу. После этого мы встаем на плановые ремонты.

Этот год у янтарщиков оказался достаточно урожайным на самородки. Их найдено более десяти. Среди таковых есть и так называемые «гиганты» — полудрагоценные камни свыше 3 килограммов. Такие экземпляры имеют особую ценность. Чтобы увеличить количество крупной фракции, необходима модернизация производства.

Михаил Зацепин, генеральный директор АО «Калининградский янтарный комбинат»:

 — Основная задача всей модернизации — сохранение янтаря в том виде, в котором он находится в земле, чтобы в процессе добычи и переработки не крошился. Это как раз и влияет на его стоимость. На сегодняшний день процент крупного янтаря не высокий, и вот стоит задача максимально увеличить процент крупной фракции.

Реконструкция избавит от необходимости использовать полуторакилометровую трубу, по которой янтарь сейчас поднимают из карьера. То есть в разы снизят негативное воздействие на добываемый янтарь. Серьезное обновление комбината стартует уже в будущем году.

Руслан Смолин, Андрей Адамов.

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