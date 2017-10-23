Будут ли дорожать столичные квартиры на вторичном рынке жилья?

Источник: Ежедневник.by

Отдел консалтинга и аналитики агентства недвижимости «ТВОЯ СТОЛИЦА», на основе анализа совершенных сделок и запросов покупателей квартир вторичного обращения, выделил факторы, влияющие на ценообразование и пояснил, что ждать от цен в дальнейшем.

Фактор 1. В течение 2017 года активность покупателей выше среднего для Минска уровня, который в 2014—2015 гг. находился на отметке 1 000 сделок в месяц. Максимально активными в текущем году оказались март и август, когда ежемесячно заключалось практически по 1 300 сделок.

Фактор 2. Наличие подешевевших кредитов.

Во многом именно благодаря им большее количество покупателей смогли себе позволить в этом году приобрести или поменять квартиру. По данным «ТВОЕЙ СТОЛИЦЫ», в течение летне-осеннего периода, порядка 30% всех заключенных сделок проходило с привлечением кредитных денег. Актуальная ставка кредитования в 11% годовых на первые годы, а на последующие 14% — это не 25%, как было еще ровно год назад.

Фактор 3. Предпочтения покупателей сместились в сторону более качественных квартир.

Первые два фактора позволили стабилизировать рынок и изменить качественную структуру приобретаемого жилья. Если в начале года большинство сделок приходилось на максимально недорогое жилье, то во второй половине года соотношение цена-качество начало смещаться в сторону более качественных квартир — имеющих хороший ремонт, располагающихся в молодых домах и т. п. В частности, по сравнению с апрелем, доли приобретенных в сентябре хрущевок-брежневок и квартир в домах 1971−1999 снизились, в то время как объем сделок с современными квартирами, построенными после 2000 года, наоборот вырос.

Фактор 4. Снижается объем предлагаемых на продажу квартир вторичного обращения.

Данный процесс отмечается с мая. При этом гораздо активнее из базы вымываются квартиры в свежих домах — построенных после 2000 года. В то время как объем предложения жилья, построенного в прошлом веке, меняется незначительно.

Фактор 5. В то же время, начиная с весны этого года соотношение объемов спроса и предложения достаточно стабильно, а это означает, что квартир в Минске хватит на всех желающих.

Так что же происходит с ценами на вторичном рынке жилья?

Свой непосредственный отпечаток на уровень цен накладывают изменения в структуре спроса и предложения. Покупатель, особенно решившийся на получение кредита, предпочитает приобретать более качественное жилье. И даже приобретая квартиру старого жилого фонда, такой покупатель будет выбирать не только благоприятное местоположение квартиры, но и наличие аккуратного ремонта.

Ощутимо теряют популярность:

откровенно «трэшевые» квартиры, продающиеся в состоянии «простить и забыть» — требующие проведения капитального ремонта, по своей стоимости зачастую сопоставимого со стоимостью самой квартиры. Подобные квартиры встречаются не часто и, как правило, их стоимость начинается с уровня немногим больше 20 тыс. USD;

«бабушатники», требующие проведения значительного ремонта — множественные дефекты в отделке, необходимость замены напольного покрытия, дверей, окон и т. п. ;

; квартиры на окраинах Минска с неблагоприятной инфраструктурой.

Стабильный уровень цен с небольшим знаком минус показывают квартиры стандартных потребительских качеств, представленные массовой постройкой прошлого века. А именно, двумя самыми объемными, и оттого достаточно популярными сегментами — хрущевками/брежневками и квартирами в домах постройки 1971−1999 годов. Как правило, они продаются без существенных дефектов и требуют лишь косметического ремонта. Например, в сентябрьских ценах подобные квартиры потеряли порядка 2%.

Так что же тогда дорожает и тем самым влияет на рост пресловутой «средней цены» по городу?

В августе-сентябре фокус покупательских предпочтений был направлен на квартиры в современных каркасно-блочных и монолитных домах, построенных после 2000 года. Благодаря этому, а также ориентируясь на увеличивающиеся цены в конкурирующем сегменте — готовых новостройках от застройщиков — все это позволило продавцам подобных квартир несколько поднять цены. В итоге, за сентябрь стоимость квадратного метра в этом типе жилья вторичного обращения увеличилась на 3%.

Однако, стоит отметить, что даже несмотря на более интересные ставки по кредитам, до сих пор не каждый желающий может себе позволить покупку квартиры в домах моложе 2000 года постройки, потому как их стоимость на 20% выше квартир стандартных потребительских качеств. Это обусловлено, как их качественными характеристиками (молодым возрастом, интересными планировками, материалом стен), так и более просторными площадями квартир.

В современных панельных домах также можно отметить рост стоимости квадратного метра в пределах 1−2%, однако это прежде всего касается двухкомнатных квартир, в то время как цены на однокомнатные остаются на прежнем уровне.

Таким образом, то подорожание на вторичном рынке жилья, о котором можно было прочитать в последнее время в СМИ, является следствием смещения предпочтений покупателей в сторону более качественных квартир.

Реальные цены сделок на квартиры стандартных потребительских качеств и квартиры, готовые к проживанию (с ремонтом и мебелью), с начала года продолжают оставаться без существенных изменений.

Резюмируя

В настоящее время покупатели получили финансовую поддержку в виде значительно более доступных кредитов, чем они были еще год назад. Это позволяет при выборе квартиры ориентироваться не только на минимальную цену, но и выбирать по качеству. В результате, наибольший интерес покупателей в последние месяцы концентрировался и продолжает концентрироваться на современных квартирах в домах, построенных после 2000 года и квартирах, готовых к проживанию — с хорошим ремонтом и, частично, с мебелью. Именно из-за этой переориентации покупательских предпочтений и увеличения доли сделок с более качественными квартирами, статистические данные по ценам сделок в последнее время несколько идут вверх.

Складывающаяся на вторичном рынке жилья ситуация во многом зависит от объемов кредитования и кредитных ставок.

Отсутствие реального роста доходов населения, а вместе с ними и возможности увеличения валютных накоплений, в ближайшем обозримом будущем не позволит ценам на жилье ощутимо вырасти.