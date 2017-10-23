В выходные в двух районах Перми отключат водоснабжение

По информации ООО «Новогор-Прикамье», с 10:00 28 октября до 10:00 29 октября будет отключена вода по следующим адресам: ул. Академика Курчатова, 1, 1а, 1б, 1 В, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 7, 9, ул. Вижайская, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ул. Кояновская, 10, 3, 4, 5, 6, 8, ул. Лодыгина, 32, 34, 36а, ул. Солдатова, 1, 10, 11, 12, 14а, 15, 16, 17, 17а, 2, 3, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Таборская, 12, 14, 20, 22, 22а.



Также с 09:00 до 19:30 28 октября без водоснабжения останутся жители домов: ул. Закамская, 41, 41а, ул. Кировоградская, 52, 66, 68, 71, 71/1, 73, 73а, 75, ул. Липатова, 3, ул. Маршала Рыбалко, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44, ул. Шишкина, 10, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9.