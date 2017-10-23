Все больше домов подключаются к отоплению
Число заявлений на подключение к отоплению растет.
Число заявлений на подключение к отоплению растет.
До настоящего времени, в 10% столичных домов уже есть тепло в квартирах. С другой стороны, 54% домов, находящихся под управлением ассоциациями собственников, не подписали технические паспорта.
В рамках сегодняшнего оперативного заседания, глава Главного управления
По словам гендиректора АО «Termoelectrica» Вячеслава Ене, количество заявлений со стороны жилищного фонда растет.
Генеральный директор АО «Apă-Canal Chişinău» Вероника Херца отметила, что установки предприятия готовы поставлять тепло, но количество заявок невелико.