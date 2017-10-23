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15:24 (мск), источник: Noi.md

Все больше домов подключаются к отоплению

Число заявлений на подключение к отоплению растет.

Источник: Noi.md

До настоящего времени, в 10% столичных домов уже есть тепло в квартирах. С другой стороны, 54% домов, находящихся под управлением ассоциациями собственников, не подписали технические паспорта.

В рамках сегодняшнего оперативного заседания, глава Главного управления жилищно-коммунального хозяйства отметил, что до подписания распоряжения о начале отопительного сезона во всем городе, желающие подключиться к отоплению, могут подойти с заявлением для подключения дома.

По словам гендиректора АО «Termoelectrica» Вячеслава Ене, количество заявлений со стороны жилищного фонда растет.

Генеральный директор АО «Apă-Canal Chişinău» Вероника Херца отметила, что установки предприятия готовы поставлять тепло, но количество заявок невелико.

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