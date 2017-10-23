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13:13 (мск), источник: Noi.md

Импортеры товаров — мишень хакеров

В Молдове участились случаи компьютерного мошенничества, направленного на экономических агентов, занимающихся импортом товаров и сырья, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Лица, имеющие специальные знания в области информационных технологий, а также злые намерения (так называемые хакеры), заражают компьютерные системы (компьютеры или компьютерные сети) компаний, импортирующих товары или сырье, вредоносными программами (malware) или запускают широкомасштабные кампании типа «Фишинг» (незаконный сбор данных), и в результате получают пароли от учетных записей электронной почты, используемых экономическими агентами, импортирующими товары.

Получение этих паролей приводит к несанкционированному доступу и активному мониторингу электронного почтового ящика, таким образом, они читают всю корреспонденцию, особенно деловую переписку с иностранными фабриками и заводами, с целью приобретения экономическими агентами из РМ определенного оборудования, сырья или других товаров.

После обнаружения сообщений, посредством которых ведутся переговоры об условиях поставки и оплаты товаров между иностранными компаниями и экономическими агентами, они читают всю корреспонденцию, особенно из Молдовы, хакеры замещают копии договоров по предоставлению услуг и банковских реквизитов, содержащие счета-фактуры, отправленные иностранными предприятиями, таким образом, они заставляют молдавских импортеров перечислять деньги на счет, не принадлежащей компании, которая продает соответствующий товар, а на счет, специально открытого для этих целей хакерами.

Стоит отметить, что как только перечисленные деньги на ложные счета прибывают по назначению, их сразу же снимают со счетов сообщники, или перечисляют посредством услуги «internet bancking», что приводит к невозможности блокирования этих финансовых средств на счетах злоумышленников для последующего их возврата владельцам.

Чтобы предотвратить такие случаи, полиция рекомендует на посещать незнакомые сайты, не открывать ссылки или закрытые файлы с подозрительными сообщениями, не предоставлять личные данные или данные о бизнесе посредством публичных чатов или форумов.

Иногда, сообщения с зараженными файлами могут прийти со знакомых адресов, если компьютер на другом конце был скомпрометирован, или адрес электронной почты был добавлен принудительно посредством поля «Отправитель».

Работодателям также настоятельно рекомендуется обучать своих сотрудников выявлению попыток социальной и фишинговой электронной почты с использованием сообщений электронной почты, проверять правильность имени адреса электронной почты, с которым они обмениваются, а также проверять информацию об изменении банковских реквизитов, проверять их повторно посредством различных источников коммуникации.

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